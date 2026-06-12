才迎雙胞胎女兒…張書偉涉閃兵工作全無 謝京穎經紀公司回應了

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〔記者蕭方綺／台北報導〕男團「Energy」成員之一張書偉因涉裝病閃兵，被起訴求刑2年8月。他和謝京穎2023年結婚，上個月18日剛迎來雙胞胎女兒，母女仍在月子中心休養，對於張書偉閃兵被求刑，謝京穎所屬的經紀公司鳳凰藝能回應，表示目前正在坐月子，好好補養身體，「她忙於雙胞胎寶寶的日常生活，新手媽媽努力照顧好自己與寶寶，讓爸爸沒有後顧之憂！」

張書偉(左)、謝京穎。(資料照，記者胡舜翔攝)

而律師替張書偉求情說他當年因團員離開，人氣下滑，工作減少，又有長輩須扶養，2007年收入才3800元，才會做閃兵決定，如今懊悔不已，偵審都認罪並犯後配合調查，且無前科，雙胞胎女兒剛出生，現在也失去工作機會與收入，請求法院從輕量刑，並宣告緩刑。

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