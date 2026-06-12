才迎雙胞胎女兒…張書偉涉閃兵工作全無 謝京穎經紀公司回應了
〔記者蕭方綺／台北報導〕男團「Energy」成員之一張書偉因涉裝病閃兵，被起訴求刑2年8月。他和謝京穎2023年結婚，上個月18日剛迎來雙胞胎女兒，母女仍在月子中心休養，對於張書偉閃兵被求刑，謝京穎所屬的經紀公司鳳凰藝能回應，表示目前正在坐月子，好好補養身體，「她忙於雙胞胎寶寶的日常生活，新手媽媽努力照顧好自己與寶寶，讓爸爸沒有後顧之憂！」
而律師替張書偉求情說他當年因團員離開，人氣下滑，工作減少，又有長輩須扶養，2007年收入才3800元，才會做閃兵決定，如今懊悔不已，偵審都認罪並犯後配合調查，且無前科，雙胞胎女兒剛出生，現在也失去工作機會與收入，請求法院從輕量刑，並宣告緩刑。
更多自由時報報導
斷交3年多欠錢沒還！宏都拉斯竟欠台灣上百億 真實數據大曝光
農曆5月「12星座運勢排行榜」揭曉！5星座人脈通錢脈、4星座低調避風頭
工作13年換來12萬資遣費！呂文婉被迫「二選一」辛酸內情全說了
獨家》美國安會取消會晤鄭麗文
其他人也在看
蔣萬安喊廢監察院 國民黨籍監委被提名人廖婉汝嗆：若2028年當總統還會堅持？
總統府昨（11）日提名監察院第7屆正、副院長及監察委員，名單被國民黨前發言人賴苡任批評，「近親繁殖、裙帶關係、一片綠友友、一群老綠男」。但其中包含前國民黨立委廖婉汝，以及新北市長侯友宜幕僚謝政達，台北市長蔣萬安今（12）日表示，重點並非監委人選，而是監察院存廢問題。被提名人廖婉汝表示，朝野都想廢考監就趕快攜手去做，不要現在把同意權變成政治議題，吵過就忘記。......
樂天女孩曝韓日台畢業文化 禹洙漢自爆最討厭體育課
來自韓國的樂天女孩禹洙漢透露，韓國畢業典禮大多在1月舉行，而她最難忘的是高中畢業典禮。「當時充滿了以成年人身分重新出發的期待與興奮。」她回憶，在學校禮堂接受父母祝福後完成畢業典禮，接著與好友前往餐酒館舉辦派對，一起慶祝正式邁入20歲的人生階段。有趣的是，如今...
臉書今晚大當機！一票用戶被登出 連Instagram也不能用
今晚9時50分左右有不少民眾在社群平台Threads和網路論壇《批踢踢實業坊》發文詢問，「臉書是不是又掛了？」多數用戶發現自己帳號不是被登出，就是點入臉書卻無法顯示內容。不僅如此，另外也有人注意到同樣隸屬Meta的社群平台Instagram也有當機或是訊息無法傳送的問題，網友紛...
快訊／臉書、IG大當機！電腦、手機登不進去 一票網友崩潰
社群平台Facebook(臉書)今晚大當機，手機無法登入查看內容，電腦僅顯示「抱歉，出了點問題」的提示，多位網友在其他平台回報無法登入臉書。(賴俊佑)
欠台糖1.7億！台中地院證實吳乃仁已到案
[NOWNEWS今日新聞]台糖公司前董事長、新潮流大老吳乃仁，因涉入台糖售地案遭法院認定背信罪成立，除刑事部分已定讞外，後續民事求償也持續執行中，由於相關債務累計高達約1.7億元，台北地院3日簽發拘票...
高雄岡山廢棄物工廠大火！陳其邁親赴現場坐鎮…業者重罰500萬勒令停工
高雄岡山區本洲工業區發生重大火警，今日（12日）晚間7時許，本工五路一間廢棄物處理工廠的倉庫區突然爆炸起火，現場堆放重油及大量二手太空袋，起火原因疑似是業者管理不當引發燃燒。稍早前，高雄市長陳其邁已趕赴現場了解災情，環保局經檢測後認定業者違反《空氣污染防制法》第32條規定，除依法裁處最高罰鍰500萬元外，並勒令停工。
白宮放鳥鄭麗文？作家曝「踩紅線」被一刀切
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文訪美行程，原可望於美東時間10日下午拜會美國白宮國家安全會議（NSC）官員，但後續卻在「未告知原因」的情況下被取消了，引發政壇議論。國民黨中央隨後發布聲明回應...
殷瑋C位合影李多慧！她揶揄：皇上都會滿足
[NOWNEWS今日新聞]台北市長蔣萬安日前赴議會接受質詢時，因台北市研考會主委殷瑋多次主動接話、與民進黨議員何孟樺激烈交鋒，引發外界質疑「到底誰才是市長？」就在殷瑋近期聲量持續升高之際，資深媒體人黃...
大樂透開獎了！6/12中獎號碼、端午加碼百萬獎出爐 100組100萬元剩51組 大樂透直播、中獎怎麼看、如何領一次看
大樂透端午期間加碼百萬，大樂透今晚第115061期的中獎號碼為16、49、20、34、06、01，特別號03。派彩結果，頭獎槓龜； 貳獎1注中獎，獎金新台幣265萬359元。百萬元的中獎號碼請上台彩官網查詢，本期計51組促銷獎項無人中獎，將於下期加開。大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
Energy書偉閃兵役案「沒收入要養家」求輕判 謝京穎坐月子近況曝光
Energy成員張書偉涉嫌閃躲兵役，遭具體求刑2年8個月有期徒刑，12日在律師陪同下應訊。庭上他以要扶養雙胞胎女兒，是家中經濟支柱為由，盼法官能輕判，而老婆謝京穎5月剛生產完，目前正在坐月子，其經紀公司也透露謝京穎近況。
棒球》歐子喬錯了嗎？可能是大人有問題【小記專欄】
歐子喬出國唸高中錯了嗎？有問題的，恐怕是大人們。獲得美國IMG Academy全額獎學金，提前展開「旅美」生涯，單純來說，這是就學選擇，誰都不能說他錯。
SpaceX史上最大IPO登場！美股那指跌逾100點
[NOWNEWS今日新聞]美股12日迎來歷史時刻，SpaceX股票正式掛牌上市，刺激火箭與太空概念股上漲。不過，華爾街持續評估SpaceX這筆史上最大規模的IPO案帶來的影響，同時美國與伊朗是否真能在...
柯志恩踩4地雷民調崩？他示警：別愚弄選民
[NOWNEWS今日新聞]《新台灣國策智庫》12日公布最新高雄市長選舉民調，結果顯示，民進黨參選人賴瑞隆以46.2%的支持度，大幅領先國民黨參選人柯志恩28.4%，雙方差距達17.8個百分點，引發政壇...
PLG／勇士外線冰凍 領航猿盧峻翔領軍搶勝！總冠軍賽追成2：2平手
尋求衛冕的桃園璞園領航猿12日在客場台北和平館挑戰富邦勇士，盧峻翔攻進15分領軍，終場84：77搶勝，將總冠軍系列賽扳成2：2平手，第5戰將回到桃園巨蛋登場。勇士團隊外線手感冰凍，錯過聽牌。
酒店小姐「單月狂撈千萬！」不靠接S驚人戰績曝 網驚：誰要去台積電
近日社群平台 Threads 上一則貼文引發全網震驚。有網友貼出台北知名八大業者 5 月份的「活動月戰況表」，其中奪下「最佳女主角」第一名的小姐，單月業績竟然高達 30,197 節，換算下來月收入直逼新台幣 1,000 萬元。此消息曝光後引發熱烈討論，不少網友質疑時間根本不夠用，而業界人士與網紅也紛紛跳出來揭密，指出這並非靠肉體熬夜加班，而是大乾爹們利用「買空回、疊加框」在特殊活動月進行的資本面子
台股震！新日興、欣興、旺矽連環爆違約交割 今年已達13起
近期台股走勢劇烈震盪，當沖與信用交易風險浮現，市場再度爆發鉅額違約交割案。臺灣證券交易所與櫃買中心12日公告，單日新增3檔個股達違約資訊揭露標準，包含上市熱門股新日興（3376）、欣興（3037）以及上櫃股旺矽（6223），單日申報違約總金額高達7,034.4萬元。隨著12日新增的3起案例，今年以來上市櫃違約交割案件合計已達13起。
台股瘋漲！專家驚呼「螞蟻搬大象奇蹟」：散戶買到外資認錯
台股今（12）日強勢開高，盤中一度大漲1649點，創下史上第二大漲點紀錄，終場上漲1019.58點、收在44169.04點，漲幅2.36%，成交值達1兆1176.45億元。對此，投資達人「股海老牛」也直言，過去外資把台股當提款機，一倒貨散戶就潰不成軍，如今「散戶買到外資認錯」。
名古屋亞運》球團認定台灣會徵召王彥程 韓媒說原因
韓國職棒한화 이글스證實收到中華棒協正式公文問詢徵召王彥程打名古屋亞運可能性，韓火鷹內部討論中。韓國媒體《mydaily》12日報導說，韓火鷹認定台灣一定會徵召王彥程打亞運，王彥程最了解KBO打者習性，台灣隊會想善用。
孫淑媚曬影片「小蠻腰、腹肌線條」全現形 45歲真實狀態太狂！
45歲台語歌后孫淑媚近年不只演藝事業交出亮眼成績，近期更憑藉驚人的凍齡外貌頻頻成為話題焦點。精緻五官搭配少女感十足的膚況，讓她被不少網友封為「台版Jennie」。日前她才親自公開12項保養秘訣，引起大批粉絲關注。今（12日）孫淑媚透過社群平台分享為代言飲料品牌，拍攝廣告的幕後花絮影片，狀態立刻掀起熱議。
爽中3億照樣通水管！百萬富婆更狂 裝窮半年還跑Uber
綜合英國《鏡報》（Daily Mirror）報導，來自英格蘭坎布里亞郡（Cumbria）的20歲青年詹姆斯克拉克森（James Clarkson），今年初幸運成為英國國家彩券頭獎得主，一舉抱走750萬英鎊獎金。儘管一夜之間實現財富自由，但他隔天仍跟著父親照常工作，在寒冷天氣中從事排水管維修及...