才送別坣娜！ 鄭怡收屠穎噩耗慟喊：我不要再送走朋友了

鄭怡昔為屠穎（左圖右）師妹，痛喊「我不要再送走我的朋友了」。（圖／臉書 鄭怡、盧禕祺攝）

62歲資深音樂人屠穎1日驚傳在大陸廣州猝逝，由於正值齊豫巡演期間，家屬聽聞噩耗已急忙飛往當地處理後事。然而，台灣樂壇日前才失去美聲天后坣娜，消息傳出4天後又收到屠穎的死訊，讓民歌天后鄭怡哀痛發文：「我不要再送走我的朋友了。」

鄭怡1日深夜在社群回憶，她與屠穎是在唱片公司認識，當時對方擔任藍天使樂團的鍵盤手，由於她的專輯《小雨來得正是時候》發行較晚，所以被認為是屠穎的師妹。提到20年前剛進入小巨蛋開唱，屠穎便叮嚀她：「妳一定要習慣戴耳機，因為場地大不可能到處放監聽喇叭」，因此她也感謝對方，打開對舞台演唱的另一扇窗。

令鄭怡非常難忘的是，2020年民歌45演唱會時，屠穎擔任音樂總監，總彩排後對方特地打電話給她，「妳唱月琴時可以將耳機轉大聲點，唱輕一點」，要她用7成功力演唱，結果當天確實使用屠穎的方法，「唱出了溫柔有力的月琴，據說當晚感動了很多人」。

鄭怡表示，屠穎是她亦師亦友的好朋友，對方對音樂一直充滿熱情，很珍惜朋友，當音樂總監非常盡責，熱心善良，兩人總是一起聊音樂、聊演唱的建議，不捨坦言「我總能從他身上學到很多寶貴的經驗，近年來屠穎一直在音樂的路上帶領著我，屠穎不在了，我以後有問題要找誰呢？」更痛喊：「我不要再送走我的朋友了。」

