才送別93歲老父！女載親戚吃平安餐 離奇逆向撞砂石車慘死

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白車的車頂被整個撕扯下。（圖／東森新聞）





桃園新屋今（10日）上午發生重大死亡車禍，1輛轎車不明原因逆向衝撞砂石車，造成車上4死1輕傷。據悉，死亡60歲女駕駛剛結束父親告別式，載4名親戚前往安平吃平安餐，途中卻發生死亡車禍。

警消上午11時58分接獲來自Apple Watch自動報案，趕赴中山西路二段現場，發現為1輛轎車與砂石車嚴重事故，立即再調派人車，出動總共5輛消防車、12輛救護車與38名消防員，救援困在「車頂被撕開」的轎車內傷者。

現場滿地殘骸。（圖／東森新聞）

莫名逆向1死5傷

聯結車行車紀錄器顯示，原行駛在小貨車後方的事故白色轎車，突然跨越槽化線逆向，幾乎正面猛撞砂石車。轎車上5人困在不成車形的車內，消防動用破壞器材救出3名失去生命跡象乘客，可惜3人送醫後均宣告不治，至於60歲女駕駛因明顯死亡，未送醫。35歲砂石車駕駛則是有擦挫傷，沒有生命危險。

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砂石車衝出路邊，車頭明顯損毀。（圖／東森新聞）

結束亡父告別式遇死劫

親友透露，死亡女駕駛早上才結束93歲父親的告別式，當時一眾親戚分別乘坐不同車輛，前往安平準備吃平安餐，未料竟遭遇死劫。另據親友轉述輕傷60歲女子說法，指當時都在車上聊天，不清楚車禍原因。

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