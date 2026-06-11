才送走93歲老父親…孝女「載4親友」逆向撞釀4死 鄰居不捨：是善良的人

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記者羅欣怡／新竹報導

李姓女子辦完父親告別式，開車載親友前往餐廳途中發生事故。（圖／翻攝自新屋生活圈）

桃園新屋昨（10日）下午發生死亡事故。60歲李姓女子辦完父親告別式後，載著一車4名親戚預計前往永安漁港吃平安餐，快到目的地時，李女不明原因逆向撞擊聯結車，釀成4死悲劇。桃園地檢署檢察官今會同法醫前往李女家中相驗遺體，釐清死因。鄰居得知李女因故身亡都大感不捨，表示李女很孝順父親，也與大家相處很好「是個善良的人」。

李女昨日操辦父親93歲告別式，親友從花蓮、新北紛紛前往中壢殯儀館弔唁，儀式結束後，親友們分坐多輛車準備前往永安漁港餐敘，但其他親友都已抵達，唯獨等不到李女一車5人，家屬接到警方電話，才知道整車人半路出事。

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李女逆向撞擊聯結車，車子幾乎成廢鐵。（圖／翻攝畫面）

據了解，李女遺體於昨日送回新屋家中，其餘3名親屬的遺體則送往新北市板橋殯儀館。尊重死者家屬意見，今日檢察官會同法醫改在李女住家相驗，整個過程約20分鐘左右。

根據《自由時報》報導，李女與丈夫從事園藝工作，已經在新屋居住10多年，李女對父親很孝順，李父與女兒同住期間靠電動車進出，也都和鄰居互動良好。鄰居說，李女平時待人很好，是個善良、溫柔的好人，也常常拿東西分享給鄰居，得知新聞中的主角竟是李女，也都感到相當不捨。

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