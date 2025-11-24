才送走TWICE！下週AAA高雄登場 迎10週年「最華麗陣容、規模最大」粉絲樂壞

李俊昊（左）、張員瑛擔任AAA首日頒獎典禮主持人。AAA提供



高雄巨星不斷降臨，昨天（11／23）高雄國家體育場才結束韓國女團TWICE連續兩天演唱會，下周再度又將星光熠熠。因為韓國年度指標性大型娛樂盛事「Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典）」今年迎來成立十週年，典禮首度移師高雄舉辦，12月6日與12月7日在高雄國家體育場盛大登場。從先前曝光的陣容來看，將會是有史以來規模最大、陣容最華麗的一屆。

AAA被認為是韓國首個結合音樂、戲劇及電影的跨界頒獎典禮，2016年開辦以來，每年集結韓國娛樂圈超強大卡司，今年主持陣容同樣備受期待，由 IVE 成員張員瑛與韓國男神李俊昊共同主持，讓人期待兩人的火花。

另外，2025「AAA」頒獎典禮出席藝人包括：金曲歌王林俊傑、韓團RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER，還有以人氣戲劇《苦盡柑來遇見你》獲得觀眾喜愛的IU和朴寶劍、潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、佐藤健等超華麗卡司，許多粉絲已經摩拳擦掌準備追星。

AAA自2016年起啟動國際巡迴，曾在越南河內、日本名古屋、菲律賓馬尼拉與泰國曼谷舉辦。今年選擇台灣作為十週年舞台，對台灣粉絲及整體娛樂圈具有極大象徵意義。三立都會台將在12月6日頒獎典禮當天下午3點30分起，先直播藝人繞場及紅毯訪問，並於5點30分播出完整頒獎典禮；12月7日下午6點播出「ACON 2025」。

