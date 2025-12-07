才逃死亡預告！「孫德榮爆吐血送ICU搶救」 拍影片曝現況

孫德榮被爆吐血進ICU，本人拍影片曝現況。（圖／翻攝自孫德榮 臉書）





現年64歲的孫德榮曾一手打造出「喬傑立娛樂」帝國，還是已逝男星于朦朧的恩師，當時得知死訊後，還曾多次發聲，被爆出了「死亡預告」，將於光復節離世，雖然已經過了預告日，沒想到卻爆出在ICU搶救，讓他也拍影片自證。

孫德榮隨著年紀增長，身體也逐漸出狀況，多次進出醫院，而近日突然被爆出吐血送ICU急救，讓他拍影片自證，在臉書表示：「今天12月7號星期天，孫總在此報平安，一切都是謠言，我好好的活著，沒有進醫院ICU搶救，請大家告訴大家。」

事實上，孫德榮除了膀胱癌、脊椎病變，日前還曝光有心悸、暈眩等症狀，並且在幫于朦朧發聲後，還曾遭到死亡預告的威脅，在節目上他也透露曾受到許多惡意恐嚇訊息。



