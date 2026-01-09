才逼經紀人看車上活春宮！「朴娜勑爆失聯」經紀人不忍揭給藥內幕

記者林汝珊／台北報導

南韓女諧星朴娜勑近日風波不斷，不僅遭前經紀人指控職場霸凌、非法醫療注射、未支付節目酬勞，甚至在車內上演「19禁活春宮」逼迫經紀人目睹，形象大幅受損。而涉嫌替多名藝人進行非法醫療行為的「打針阿姨」近日再傳出新疑點，丈夫A姓男子，遭質疑曾直接負責向朴娜勑交付藥物，引起譁然。

南韓女諧星朴娜勑形象大幅受損。（圖／翻攝自IG @wooju1025）

朴娜勑前經紀人透露：「曾經從A某手中接收過藥物」，指出雙方曾在電視台休息室、朴娜勑住處等地碰面，約有5至7次交付紀錄。值得注意的是，在朴娜勑捲入非法醫療爭議後，A某曾主動聯絡該名前經紀人，希望能通話說明情況。A某語氣相當焦急，也提到朴娜勑已連續兩天聯絡不上了，讓他相當著急。

另一方面，「打針阿姨」李女被指控在未持有韓國醫師執照的情況下，涉嫌對朴娜勑、SHINee成員Key等多名藝人，進行非法醫療施術與藥物代開處方。警方目前已展開相關調查。

