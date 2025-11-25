才過生日！南韓演員「國民爺爺」李順載逝世 享耆壽91歲

南韓有「國民爺爺」之稱的資深演員李順載，於當地時間25日凌晨辭世，享耆壽91歲。（翻攝自youtube KBS Drama）

南韓有「國民爺爺」之稱的資深演員李順載，於當地時間25日凌晨辭世，享耆壽91歲。家屬已向韓聯社證實死訊。李順載雖年事已高，但仍以自律的健康管理著稱，直到近年仍持續參與舞台劇與電視劇演出，是南韓演藝圈最高齡的現役表演者。

李順載的表演啟蒙始於高中劇團，而真正決心成為演員是在首爾大學哲學系求學期間，受勞倫斯·奧利佛主演電影《哈姆雷特》啟發。1956年，他以電視劇《我要成人》正式踏入演藝圈，隔年憑《藍色地平線》聲名大噪。1965年，他成為TBC電視台第一期專屬演員，親眼見證韓國電視產業的發展。

演藝生涯超過60年，李順載參演作品多達140部以上，甚至曾在一個月內同時演出超過30部作品。他在《愛情是什麼》、《澡堂老闆家的男人們》等作品中留下深刻形象，也因綜藝《花漾爺爺》再次受到年輕觀眾喜愛，來台拍攝時更掀起長輩旅遊風潮。

近年李順載健康狀況不佳，去年因不適退出舞台劇《等待高多》，今年初短暫現身《KBS 演技大賞》，需由後輩攙扶。10月，資深演員鄭東煥在公開場合提到他「身體不太好」，引發外界關注，不料如今傳來離世消息，讓南韓演藝圈與觀眾深感不捨。

