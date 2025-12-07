才遭中共發布「紅色通緝」！ 沈伯洋帶女兒出門竟遭陌生男當面嗆「被通緝活該」

沈伯洋帶女兒出門竟遭陌生男當面嗆「被通緝活該」。（翻攝自沈伯洋臉書）

民進黨立委沈伯洋近期遭中共在全球發布「紅色通緝」，沒想到，他今（7）日遭陌生男子當面嗆，「你不知道自己做什麼壞事嗎」「你知道你在台灣也很危險嗎」，隨後還說，「寧願相信共產黨、被通緝是活該」。沈伯洋無奈表示，「國民黨跟共產黨，一天到晚散播謠言，最後就是這樣」。

沈伯洋說，今天帶女兒去國家音樂廳，在表演結束後牽著女兒散步去騎腳踏車，突然一位男士從側邊走上來，用手機手電筒強光照著和自己女兒，隨後開始問，「你為什麼做網軍」「你為什麼說中國全球追捕」「你不知道自己做什麼壞事嗎」「你知道你在台灣也很危險嗎」？

廣告 廣告

隨後，沈伯洋反問該名男子消息哪來的，他完全無法回答，自己跟他說，請他去問習近平為何要追捕自己。最後該名男子嗆，寧願相信共產黨，也不會相信沈伯洋講的，被通緝是沈伯洋活該。

沈伯洋嘆，國民黨跟共產黨，一天到晚散播謠言，最後就是這樣。當謠言取代了思考，仇恨就掩蓋了良知，「這種把家人捲入的惡意，正是我們必須對抗的黑暗」。對此，民眾怒批，「注意安全，下次遇到這種意圖挑釁的，為了安全請直接報警」。

更多鏡週刊報導

快訊／8歲兒遭爆涉校園霸凌 賴瑞隆激動落淚再致歉：會讓孩子離開學校

有片／賴瑞隆向受害同學家長當面道歉！雙方見面畫面曝 盼協助彼此孩子成長

有片／信義警匪追逐驚險畫面曝光！ 毒犯拒檢逃逸狂闖紅燈「2騎士無辜受傷」