政治中心／屈道昀、葉晏昇台北報導

不久前才剛遭中國發布紅色通緝的民進黨立委沈伯洋，七號帶著五歲女兒出門聽音樂會，遭到一名陌生男子衝上前騷擾，且不斷跳針質問沈伯洋為何要跟共產黨作對？甚至拿著手機閃光不斷照著沈伯洋及他女兒，對此沈伯洋表示已經報警，對於民眾不理性行為影響小孩絕對零容忍。

民進黨立委沈伯洋，七號帶著女兒去國家音樂廳聽音樂，離場時突然有一名陌生男子逼近，甚至拿起手機強光照著他們。

立委（民）沈伯洋：「一開始只有因為我老婆去騎腳踏車，一開始只有我牽著我的女兒，後來因為他不斷的逼近，不斷的逼近而且是愈靠愈近，他前面還先講一些比較無關的話，比如說你最近為什麼都沒直播，什麼等等之類的，聽起來好像無害的話接近，但接下來就變得愈來愈激烈。」

才遭中國發布「紅色通緝」 沈伯洋帶女兒出門被騷擾

民進黨立委沈伯洋帶女兒出門遭陌生男子騷擾。（圖／沈伯洋Facebook）





對方身分不明，但嘴裡不斷念念有詞，完全不顧沈伯洋當時身邊還有年僅五歲的女兒，甚至還用中國洗腦話語，不斷逼問沈伯洋。

立委（民）沈伯洋：「當你今天要提出質疑，當你今天要嗆聲，有理有據我通常在路上遇到，我跟對方直接展開對談，但我所遇到的狀況不是這樣，他就把共產黨所有對我的抹黑，全部就是再質問一次。」

沈伯洋說事後已經報警，做筆錄同時將手裡證據都將由警方，不過就在民進黨聲援沈伯洋同時，仍有些不理性網友，繼續用謠言攻擊，藍營立委甚至還把責任歸咎執政黨造成對立。





立委（國）牛煦庭：「我們也提醒一下沈伯洋委員，當初他們在大力煽動大罷免的時候，我們很多被罷免的委員在路上，也會遇到這樣的叫囂跟欺負的狀況，我覺得民進黨政府也要肯認，現在的憲政僵局是來自於民進黨的傲慢，這樣的政治氛圍，我想是不管藍綠白都不樂見。」

立委（民）沈伯洋：「簡單來講為何台灣現在會有一群人，不斷的相信共產黨所講的話，他最後跟我講說，他寧願相信共產黨講的話，他也不要相信我講的，所以我們台灣到底有多少的在地協力者，又有多少的這個政黨，每天不斷應和著共產黨，去傳播這些謠言。」

政治人物碰到叫囂或騷擾民眾非首次，但一旦觸及家人甚至是未成年小孩，任何行為都不該被縱容。

