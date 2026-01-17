才遭傳與球星尪婚變！A-Lin登陸綜失控淚崩喊「對不起」 畫面流出惹心疼

金曲歌后A-Lin與大8歲的球星老公黃甘霖結婚19年，由於近年夫妻鮮少同框，屢遭傳婚變，日前再度遭週刊爆料婚姻生變，雖經紀人否認離婚傳聞，但她近期登上陸綜，與林宥嘉合唱順子經典歌曲〈I'm Sorry〉時數度哽咽落淚，相關片段曝光後引發網友熱議。

金曲歌后A-Lin與大8歲的球星老公黃甘霖結婚19年，由於近年夫妻鮮少同框，屢遭傳婚變。（圖／翻攝IG lulin168）

A-Lin近期與林宥嘉在中國大陸綜藝節目《聲生不息·華流季》舞台上，合唱順子經典歌曲〈I'm Sorry〉，兩人以層次分明的唱腔詮釋這首關於遺憾與釋懷的情歌，用盡深情歌聲帶給觀眾一個悲傷的故事，情緒感染現場所有人，此次合作舞台大獲好評。

A-Lin事後在社群平台微博上，轉發舞台影片，並有感而發寫下：「我想有的時候，說一聲I'm sorry 比我愛你有用。」而從官方釋出的彩排畫面可以看到，A-Lin在演唱過程中，唱到情緒失控，頻頻哽咽說著：「對不起」，眼淚更是不自覺的狂掉，讓人看了相當揪心，也有不少人聯想起她前陣子剛被謠傳婚變一事。

A-Lin近期與林宥嘉在陸綜《聲生不息·華流季》舞台上，合唱順子經典歌曲〈I'm Sorry〉。（圖／翻攝微博 天生歌姬A-Lin ）

A-Lin受訪也坦言，準備這首歌已經不知道哭了幾次，「就是那種我很釋懷地在跟你說抱歉，我曾經那麼愛你。」再加上林宥嘉的歌聲，會讓整個情緒更加感傷，「我相信大家聽到應該也會跟我一樣，很難過、很痛。」

A-Lin在彩排過程中，唱到情緒失控淚崩。（圖／翻攝微博）

主持人何炅也在現場爆料，A-Lin在飛機上聆聽歌曲DEMO時就落淚，「這首歌其實有一種對於過去的感受，你知道愛情嘛，總會有難過的時候。」她也大方承認，當下的感受是一種釋懷與放下，並非刻意而是自然流露。

