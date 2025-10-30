才遭控出軌王子！粿粿熊抱曹佑寧影片瘋傳 網轟：綠茶X毫無邊界感

娛樂中心／台北報導

粿粿曾在節目上熊抱曹佑寧的影片在Threads上瘋傳。（圖／翻攝自Youtube）

粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」。而網友挖出粿粿過去在《綜藝玩很大》與曹佑寧同組玩遊戲，成功後2人都很開心，他站起來要和她擊掌慶賀，她和他擊掌後卻直接熊抱他腰，曹佑寧似乎有點錯愕雙手舉高沒有碰她，網友忍不住怒批粿粿毫無邊界感。

粿粿（左）與范姜彥豐（右）婚變。（圖／翻攝自范姜IG）

粿粿遭范姜彥豐控訴偷吃王子後，曾在節目上熊抱曹佑寧的影片在Threads上瘋傳，畫面中的她在《玩很大》與曹佑寧同組玩遊戲，成功後2人都很開心，他站起來要和她擊掌慶賀，她和他擊掌後卻直接熊抱他腰，網友認為：「那時候曹有女朋友，粿粿也跟范姜交往中吧，我覺得她的行為不太妥啦」。

網友還發現她與老公一起上《綜藝玩很大》闖關時，結束後反而沒有馬上去抱老公，不過觀眾也說應該是當下還在喘，跑得太累了還沒恢復過來，引來眾網友討論熱烈，「沒有邊界感的女生，通常稱為『綠茶婊』」、「這就是標準沒有邊界感、不懂避嫌的女生」「就是很會釣人的樣子」、「曹看起來超手足無措的，他女友是王淨」、「這種女生都會說『我都這樣跟男生相處耶，我把他們當兄弟，沒別的意思』」。

