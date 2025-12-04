才遭控暗中幫太子集團幹部入境！林思銘又爆「曾要警方向聖石金業道歉」

聖石金業公司遭控以「投資黃金」為名詐騙民眾，檢警近日查扣近50公斤黃金、3輛豪車等，總額約10億元資產。圖／林思銘臉書

主打「黃金現貨交易」的聖石金業公司遭控以投資黃金為名詐騙民眾，檢警近日大動作兵分72路搜索全台門市，查扣近50公斤黃金、3輛豪車等，總額約10億元資產。董事長邱嬿妤經複訊後以500萬元交保，並被要求配戴電子腳鐐。值得注意的是，該公司先前曾找上國民黨立委林思銘協助協調，要求警方為「烏龍阻詐」公開道歉，也讓林繼被指涉關說太子集團中國籍幹部入境後，再度陷入類似爭議。

檢警調查發現，聖石金業以「88折黃金理財專案」招攬投資人，並以「保證回購」作為話術，被認定疑似以新資金補舊資金的典型龐氏騙局。多名投資人合約到期後卻領不到現金或取不回黃金，因此向刑事局提出檢舉。

在北檢指揮下，警方蒐證後於12月1日展開搜索行動，拘提董事長邱嬿妤夫婦及多名幹部、業務人員。邱嬿妤被依涉違反《銀行法》裁定500萬元交保，並被限制出境、出海且須配戴電子腳鐐；其丈夫同樣以500萬元交保。其他幹部則依涉案情節，分別以30萬至200萬元不等金額交保。

董事長邱嬿妤經複訊後以500萬元交保，並被要求配戴電子腳鐐。圖／資料照片

根據《自由時報》報導，林思銘的「介入」可追溯至今年3月。當時，一名68歲陳姓婦人由聖石金業業務員陪同，到板橋某銀行臨櫃欲轉帳28萬元，銀行行員擔心有異，主動通報警方到場確認，派出所員警抵達後，因研判情況與常見詐騙手法相符，事後更將此案作為反詐宣導案例，在新聞稿中提醒民眾注意。

地方人士透露，聖石金業認為警方此舉「損害商譽」，不僅寄發律師函揚言提告，還透過立委林思銘協調，由其辦公室向警政署要求查明情況。由於當時分局尚未掌握確切不法證據，為求平息紛爭，最後發布新聞稿致歉。

然而，檢警經過數月深入調查，日前已查出聖石金業疑似以投資黃金為名大規模非法吸金，正持續追查資金流向及各層級涉案人員。值得注意的是，林思銘上（11）月才被爆曾協助遭美國制裁、涉及跨國詐欺、博弈與洗錢的太子集團董事長陳志之主要核心中國籍幹部劉學鋒、李丞丞多次入境。當時他透過辦公室回應，表示僅代民眾電話詢問行政流程，是否核准仍係主管機關職權，否認涉入關說。



