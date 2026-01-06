即時中心／温芸萱報導

媒體今日報導，凱思國際負責人李麗娟疑為人頭，民眾黨主席黃國昌才是實際負責人，黃國昌恐被列貪污案被告。對此，凱思國際今日發聲明，稱公司自成立以來均由李麗娟依法經營，出資與增資合法透明，媒體指控涉及黃國昌為幕後調度者純屬捏造，並指部分用語如「收賄鐵證」、「人頭」涉加重誹謗，已損害公司及李麗娟名譽。





針對黃國昌涉貪案，檢調持續偵辦。據《鏡週刊》報導，專案小組在跨年前夕首度約談凱思國際負責人李麗娟，稱相關金流已過濾完成，並指出黃國昌才是凱思國際實際負責人；報導亦提及凱思國際金流水位高達三、四千萬元，認為與李麗娟的薪資及財力不符，並指狗仔、金主與李麗娟無往來，說詞與物證不符，黃國昌恐被改列貪污被告。

廣告 廣告

對此，凱思國際今日發表聲明，稱《鏡週刊》報導中涉及公司實際負責人認定、資金往來及特定政治人物關聯的說法，內容充斥諸多謬誤與不實指控，嚴重損害公司商譽及相關當事人名譽。

聲明指出，報導指稱特定政治人物為公司「實際負責人」或「幕後調度者」純屬憑空捏造，本公司自成立以來均由登記負責人李麗娟依法自主經營。報導將正常的企業增資、法人代表委任及商業投資，惡意串連並冠以「人頭」或「防火牆」之名，已違反《公司法》基本精神及商業實務慣例。

凱思國際更是自稱，公司所有出資及增資均合法透明，依《公司法》程序辦理並向主管機關完成登記，絕無所謂「收賄鐵證」，完全禁得起司法檢驗，企業間資金調度屬商業機密，媒體在未經實證下將合法投資行為扭曲為犯罪金流，不僅誤導公眾，也可能涉及《刑法》誹謗罪。

此外，聲明也針對《民報》及求真民調等機構運作說明，強調公司身為法人股東，依《公司法》規定行使股東權利，屬正當權益行使，媒體若刻意扭曲公司行為，均屬無稽之談。

同時，凱思國際表示，依據《民法》，公司及負責人李麗娟享有名譽權保障，媒體若未善盡查證義務，惡意散布足以損害他人名譽資訊，應負損害賠償責任。聲明指出，報導中以「幫助犯」、「人頭」、「收賄鐵證」等法律用語先行定罪，涉嫌觸犯《刑法》加重誹謗罪，也可能干擾司法公正，無視偵查不公開原則，企圖透過媒體公審影響司法調查。

最後，凱思國際揚言提告《鏡週刊》及相關轉載者，並警告立即停止散布不實訊息，公司已委請律師持續蒐證，將循法律途徑維護權益。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／才遭爆「恐列貪污被告」！凱思急幫黃國昌撇清 揚言提告週刊

更多民視新聞報導

看衰民眾黨！蕭旭岑憂黃國昌、柯文哲會被抓去關 「綠白合也說不定」

週刊爆黃國昌恐改列「貪污案被告」！律師點出三大異常

為選新北演很大？黃國昌辭立委又點名綠營 吳思瑤怒了：政治撈仔

