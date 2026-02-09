才遭爆「餵毒騙砲」 伍思凱31歲獨子欠錢、違反保護令被起訴了

伍諒（左）是伍思凱金曲歌王伍思凱獨子。圖／翻攝FB＠伍思凱、IG＠伍諒

金曲歌王伍思凱獨子伍諒（原名伍靖）不久前才被爆出「餵毒騙砲」，現在又有女子出面爆料，指控跟伍諒交往期間，伍諒不斷跟自己借錢，都31歲了還伸手跟家裡要錢，兩人分手之後借款還拖了2個月才還。而之前伍諒前女友曾向法院聲請保護令，沒想到伍諒卻不顧法院下達的保護令，依舊騷擾前女友，被檢察官提起公訴。

伍諒8年前就因為在美國街頭亮刀而被逮捕過，但日前遭到爆料，他在交友軟體上以「星二代」的身分積極邀約女子見面，不斷說自己父親的事情，分享明星的家庭生活，藉此和許多女生發生性關係，甚至還提供免費的大麻來換取和女生上床的機會。

爆料內容指出，伍諒約砲非常大膽，直接問對方能不能不戴保險套，還說自己會服用威爾剛做一整晚，也會跟砲友一起抽大麻，甚至傳自己打手槍的照片給交友軟體上認識的女子。但是事件曝光之後，伍諒全盤否認。

伍諒遭爆約砲，過往黑歷史又被挖出。翻攝IG＠lennywumusic2

現在又有女子出面爆料，說自己之前跟伍諒交往期間，對方一天到晚跟自己借錢，名目琳瑯滿目，像是繳罰單、在夜店開包廂或者是為了修車等等，一共向自己借了6萬元，但直到分手後2個月，在女子不停的催促下，伍諒才把錢還清，然後馬上封鎖女子。

女子加碼爆料伍諒的性生活，說伍諒曾對她提出「三人行」找兩女一男一起上床，自己明確的拒絕，伍諒還不死心，說喝了酒應該就可以接受了，讓女子感到相當不舒服，最後也選擇和伍諒分手。

另外，伍諒的前女友謝姓女子2022年曾向台北地方法院聲請保護令，但是伍諒還是不停傳威脅訊息給謝女，文中還說要找黑道「弄死妳」，謝女不堪其擾報警，檢方認定伍諒涉違反保護令及恐嚇，依法提起公訴。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



