才遭諷「雙面人」又傳難搞 韓援始祖李多慧「身價曝光」！

娛樂中心／江姿儀報導



中華職棒啦啦隊「韓援始祖」李多慧已來台發展快3年，甜美笑顏、活潑個性圈粉無數，超高人氣無人能及。不過勇於挑戰的她並未就此停步，在完成台灣環島、籌備募款活動後，跨足影視圈，2025年參演電影《辛亥隧道》。然而近期喜劇演員林妍霏於脫口秀中，出言嘲諷她表裡不一、雙面人惹議，慘遭大批網友撻伐。沒想到還傳出不利消息，某公關公司稱李多慧出席活動的開價，比其他韓援啦啦隊員高出3倍，而週刊今（20日）爆料她減少上半年活動，原因曝光。





廣告 廣告

李多慧才遭諷雙面人又傳「開價30萬」！身價高韓援3倍…「活動減少」原因曝

林妍霏（左）嘲諷韓援女神惹議，李多慧（右）又捲負面風波。（圖／翻攝自STR Network YouTube、IG ＠le_dahye）





李多慧流言纏身「人紅是非多」！才遭諷「雙面人」又傳難搞？

韓援女神李多慧外型亮麗、性格親切，來台發展後擄獲大批粉絲芳心，但人紅是非多，近期無辜捲入風波。先是喜劇演員林妍霏在脫口秀舞台上點名李多慧，質疑她私下非可愛形象，猜測她轉身秒變嫌棄臉抱怨，甚至在家是會叼著菸、喝酒、爆粗口的人。雖然相關言論讓林妍霏立刻被炎上，12日李多慧拍片回應，謙虛接受不同意見並澄清，不少粉絲留言力挺，但近日又傳出負面爭議。





李多慧才遭諷雙面人又傳「開價30萬」！身價高韓援3倍…「活動減少」原因曝

12日李多慧拍片回應，謙虛接受不同意見並澄清，但近日又傳出負面爭議。（圖／翻攝自李多慧Threads）





韓援始祖身價曝光…傳「開價30萬」？減少活動原因曝！

根據《鏡週刊》報導，公關公司爆料，指出李多慧方談合作時「相當有原則」，態度嚴謹、「要求繁多」，報價還高於市場行情；業內人士透露，高身價的李多慧拍攝開價20萬元起跳，而業配則要價30萬元以上，高出其他韓援近3倍，同等價格可請到4至10位韓籍或台灣啦啦隊員。此外，報導還指出，李多慧2026年上半年除了應援工作外，將會減少出席公開活動，專心為即將上映的電影《辛亥隧道》宣傳，為今年農曆7月首次登上大銀幕而努力。儘管負面爭議、流言纏身，曾化身「鏟子超人」遠赴花蓮救災的她，仍然盡心融入台灣，勤學中文、改掉南韓口音，誠心接受外界批評，獲得台灣粉絲高度支持。





原文出處：李多慧才遭諷雙面人又傳「開價30萬」！身價高韓援3倍…「活動減少」原因曝

更多民視新聞報導

運將載客「秒認出李多慧」嗨翻狂炫耀 她下車「1舉動」暖爆！

謝金燕凍齡臉遭疑「鼻子黑掉」 霸氣回嗆「13字」！

蘆洲冷血兒「砍死父母」躲公園 落網「吐1句」曝殺機！

