才遭陸恐嚇「出國就逮捕」 沈伯洋現身德國國會：為自由為民主來作證
中國大陸公安以「涉嫌分裂國家罪」對綠委沈伯洋立案偵查，賴清德總統11日喊話立法院長韓國瑜聲援沈，而韓國瑜今反批賴清德自己生病卻讓別人吃藥。沈伯洋稍早於透過影片回應，自己人正在德國聯邦議院，為自由跟民主作證，「中國一直想要用恐嚇方式讓台灣人沈默，但作為勇敢的台灣人，絕對不會因為這樣而退縮」。
沈伯洋於台灣時間12日晚間9時許透過辦公室表達，沈目前人在德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。
沈伯洋也透過自錄影片表示，他知道現在中國對他準備展開追緝，一直說他不能夠出國、出國就會被逮補，但「我現在就在德國國會的門口，即將以台灣立委身份進去作證，為自由為民主來作證。」中國一直想要用恐嚇方式讓台灣人沈默，但作為勇敢的台灣人，絕對不會因為這樣而退縮。
沈伯洋強調，今天在這邊，自己最主要不只是在捍衛國家民主而已，而是為全世界的自由民主而戰，「接下來我進去之後要讓他們跟中國知道，This is Taiwan, this is freedom, and we will never back down」。
看更多 CTWANT 文章
謝侑芯命案調查報告出爐！大馬警「查無黃明志犯案證據」 明天將保釋
他一早睡醒驚見「普發1萬全沒了」 網友見遭遇笑翻：從你的帳號路過
賣公司賺170億卻喊無聊！35歲富豪曝退休「不像想的那樣爽」 他決定重返職場
其他人也在看
蕭美琴赴IPAC演講遭網傳捐巨資換資格 刑事局送辦涉案2男
副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」大會發表演說，網路出現不實訊息指「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，另有相關不實哏圖散布。刑事局今天表示，接獲舉報後依法偵辦，涉案的陳姓男子和盧姓男子均已到案調查，全案詢後，將2男依違反社維法移送北院簡易庭裁處。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 10 小時前
韓國瑜嗆賴清德「生病」 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長，...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
裝甲車救災壓毀2民車 卓榮泰：我跟顧立雄1人賠1台
宜蘭蘇澳鎮昨晚（11日）豪雨成災，軍方出動AAV7兩棲突擊車涉水救援時，不慎壓毀兩輛民眾車輛。行政院長卓榮泰今（12日）南下勘災時，被鎮長李明哲當面提及此事，他笑著回應，「壓壞的兩部車子不用擔心，我跟顧部長一人賠一台！」一句幽默的玩笑話，讓現場滿是泥濘與疲憊的氣氛瞬間緩和。中時新聞網 ・ 8 小時前
豪雨狂炸宜蘭！計程車博物館泡水慘況曝光 水淹古董車輪胎館長心碎
鳳凰颱風夾帶東北季風為宜蘭帶來連日豪雨，蘇澳鎮災情慘重，知名的「計程車博物館」也難逃洪水肆虐。這座全球唯一以計程車為主題的博物館，館內24輛珍藏古董車全被水淹至輪胎高度，地面仍積滿汙水，讓館方心痛不已。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
賴清德喊話立法院長率跨黨派立委聲援沈伯洋 韓國瑜：解鈴還須繫鈴人
中共指控民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，宣布由公安立案偵辦，揚言透過國際刑警組織全球抓捕。總統賴清德期待立法院長韓國瑜站出來，率跨黨派立委聲援沈伯洋。韓國瑜今天在立法院回應賴清德喊話，強調「解鈴還須繫鈴人」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 14 小時前
沈伯洋不敢認搞台獨？他舉「陸皓東慷慨赴義陳詞」嗆爆
大陸重慶公安日前宣布對綠委沈伯洋立案偵查，官媒央視還發布影片「起底台獨沈伯洋」，稱可對沈展開全球抓捕。沈伯洋回擊指影片內容造謠，證據都拿不出來。但粉專舉當年反清烈士陸皓東慷慨赴義的激昂陳詞，反觀沈伯洋不直認自己就是台獨，根本氣勢弱掉了。中時新聞網 ・ 6 小時前
民進黨狂攻韓國瑜 民眾黨：真的關心沈伯洋安全嗎？
中國大陸公安以「涉嫌分裂國家罪」對綠委沈伯洋立案偵查，賴清德總統昨（11）日喊話立法院長韓國瑜站出來聲援，而韓國瑜今反批賴清德自己生病卻讓別人吃藥。民眾黨發言人張彤也說，賴清德無視職權所在，反過來拜託韓國瑜，待韓回應後，民進黨團又急如星火開記者會，懷疑「民進黨真的關心沈伯洋安全嗎？還是意在如何政治操作？」中時新聞網 ・ 8 小時前
中國四川「紅旗橋」完工10個月坍塌 橋體成碎片瞬間直擊 爆發巨大煙塵
2025年1月才合龍完工的四川阿壩州「紅旗橋」，11月11日驚傳坍塌。社群媒體流傳的畫面顯示，靠近山壁一側的橋面突然斷裂坍陷，現場濃煙滾滾，橋體瞬間如積木般碎裂成多塊，墜入河中，目擊民眾驚呼不已。 當局表示，前一日已在橋頭路面與邊坡發現裂縫，並隨即實施交通管制，事故中無人傷亡。當局指出，因地形變形加劇、山體滑動，導致該段路基與引橋垮塌，詳細原因仍在進一步調查中。 紅旗橋位於阿壩州馬爾康市白灣鄉，以「Y」字形橫跨大渡河東源，串聯馬爾康、金川與壤塘三地交通。全橋長758公尺、主跨220公尺，主墩高達172公尺，曾被譽為「雲中之橋」。Yahoo奇摩（國際通） ・ 11 小時前
共伴效應全台雨 下週「跳水式降溫」剩15度
鳳凰颱風雖將轉弱為熱帶性低氣壓，但共伴效應還會帶來較大雨勢，同時東北季風吹拂，北部持續有雨。17日起將迎來入秋最強冷空氣，低溫下探15度。中天新聞網 ・ 8 小時前
八旬老婦悶死53歲腦麻兒遭判刑 法官建請總統特赦原因超催淚
年紀老邁的照顧者，身心壓力之沉重不足為外人道，甚至會引發奪命悲劇。80歲的老婦人照顧患有重度腦性麻痺的兒子超過50年，導致身心俱疲，加上年事已高，力衰，心臟有支架等痼疾，又染新冠肺炎，深感難以再照顧兒子，在民國112年間涉摀住53歲的兒子口鼻導致窒息而死。台北地法院今年5月依殺人罪判老婦2年6月徒刑，但三位法官特別在刑事判決書建請賴清德總統考慮依《赦免法》規定，特赦老婦人。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 11 小時前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 6 小時前
蔣介石撤退台灣時，因飛機超重丟掉的「破石頭」，竟成中國九大國寶之一
在歷史的驚濤中，一段幾乎被遺忘的往事，如今成為考古與文化界最戲劇性的傳說。1948年，蔣介石在敗退台灣的倉皇時刻，因飛機超重而命人丟棄幾塊看似毫無價值的「破石頭」，誰也沒料到，那些石頭竟是後來被列為「中國九大國寶之一」的陳倉石鼓。這場因誤判而誕生的歷史轉折，如今被視為文化命運的奇蹟。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
謝侑芯猝死案大逆轉？調查報告「無證據顯示涉案」 黄明志有望獲釋
大馬歌手黃明志捲入台灣網紅「護理女神」謝侑芯猝死案，警方日前改朝謀殺罪偵辦，初步調查還發現兩人有著「超越友誼的親密和特殊關係」。今（12日）馬國警方證實調查全數完成，將視檢方指示決定是否起訴黃明志。馬來西亞總檢察長今晚表示，目前並未從警方報告裡，看到任何黃明志涉案的線索，若無新進展，黃明志明（13日）就能獲釋。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 11 小時前
谷立言會晤鄭麗文 AIT：兩人均強調兩岸分歧須以和平解決
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今（12日）下午赴國民黨中央拜會新任黨主席鄭麗文。一名A...聯合新聞網 ・ 6 小時前
蔣萬安贏了！台北出大太陽 網友要「咕嚕咕嚕人」出來道歉
鳳凰颱風來襲，台北市長蔣萬安昨天宣布今天（12日）正常上班上課後，臉書再度遭到網友灌爆「蔣不聽」、「咕嚕咕嚕」等流言洗版。不過今早天氣放晴甚至一度出現大太陽，先前留言的網友大翻車，同篇貼文也湧進「出太陽啦，各位」、「300％連任」、「台北沒放颱風假是明智決策」、「罵人的要不要出來道歉」。中天新聞網 ・ 19 小時前
小熊闖入日本花卷機場 跑道關閉、航班暫停
[NOWnews今日新聞]日本熊出沒事件頻傳，甚至連機場都傳出因為野熊闖入而影響到航班的事件。岩手縣花卷機場在12日下午發生野生熊隻闖入停機坪的事件，機場隨即關閉跑道，並且暫停航班起降。目前跑道已經重...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
安歆澐公布家暴照！痛訴腦嚴重缺氧後遺症：老公「力氣大到無法承受」
女星安歆澐因參加《超級星光大道》而走紅，與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，近日傳出莊英杰這劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，還動手勒暈她，兩人從此分居，目前正在打離婚官司。安歆澐近日上節目公布被家暴的驗傷照，透露當時腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管也大爆裂，至今還有後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
賴清德拚年底前出訪過境美國？總統府回應了
知名智庫學者葛來儀於美國時間11/10表示，台灣政府會積極尋求在年底前重新安排賴清德總統過境美國，以避免因2026年川普訪問中國而受到牽動。對此，總統府發言人郭雅慧表示，目前沒有出訪相關計畫。如果有任何安排會公開向國人報告。太報 ・ 12 小時前
不聲援沈伯洋？韓國瑜「桌子說」談台灣安全 卓榮泰妙喻2盤菜回嗆
即時中心／潘柏廷報導總統賴清德點名立法院長韓國瑜，應率跨黨派立委聲援被中國揚言全球通緝的綠委沈伯洋，豈料，韓國瑜今（12）日下午指稱台灣安全如桌子是4隻腳，反咬賴清德與民進黨打斷3隻，更要賴清德以民進黨主席身分宣布立刻凍結或廢除台獨綱領。對此，行政院長卓榮泰下午前往視察蘇澳溪分洪工程時則妙喻，桌上還有國民黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石、沈伯洋2盤菜，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去？」。民視 ・ 12 小時前