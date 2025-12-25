才酸完 F3、阿信...朱孝天道歉了！ 認「面臨網暴情緒失控」

昔日天團F4今年雖於上海合體開唱，卻因「四缺一」獨缺朱孝天引發熱議。近日風波持續擴大，朱孝天在個人粉絲群組中火力全開，不僅嘲諷昔日戰友言承旭、周渝民、吳建豪「悶聲發大財」，更直言彼此已經產生芥蒂，未來不可能再見面，「演不出那種感覺了」。

有截圖畫面流出，當粉絲在群組表達對四人重組的期待時，朱孝天冷淡回應，表示合體計畫應該徹底破滅。他語帶哀怨地表示，自己正遭受大規模網路暴力，但昔日團員卻未發聲力挺：「我都被網暴成這樣了，他們三個還是選擇了在台上悶聲發大財……你說如果真的見面了，還能一起沒有任何芥蒂地演出嗎？反正我演不出那種感覺了。」

對於促成此次合體的關鍵人物、五月天主唱阿信在演唱會上感性發言「會等到你們期待的陣容（指F4四人合體）」，朱孝天也顯得不以為然，他直接在群組打臉：「他說了好幾次了，可是我這邊沒有收到任何消息……場面話，聽聽就算了吧。」

除了成員間的矛盾，朱孝天更在群組中公開自己的身體狀況，透露耳朵因「噪性傷害」導致長期耳鳴，唱歌時難免會走音。但他強調自己堅持「全開麥」現場演唱，絕不欺騙觀眾。他隨後話鋒一轉，暗指業界存在假唱現象：「我在台北小（大）巨蛋和北京鳥巢都跑調（走音）了，但在後來公開的影片中一點都聽不出來，這點大家可以『琢磨一下』。」

朱孝天稍晚於25日晚間朱孝天發文道歉，坦言因面臨網路暴力，精神承受巨大壓力、情緒失控，發表了有失妥當的言論，正式向大眾道歉，後續會更謹言慎行。

