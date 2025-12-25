才酸完 F3、阿信...朱孝天道歉了！ 認「面臨網暴情緒失控」
昔日天團F4今年雖於上海合體開唱，卻因「四缺一」獨缺朱孝天引發熱議。近日風波持續擴大，朱孝天在個人粉絲群組中火力全開，不僅嘲諷昔日戰友言承旭、周渝民、吳建豪「悶聲發大財」，更直言彼此已經產生芥蒂，未來不可能再見面，「演不出那種感覺了」。
有截圖畫面流出，當粉絲在群組表達對四人重組的期待時，朱孝天冷淡回應，表示合體計畫應該徹底破滅。他語帶哀怨地表示，自己正遭受大規模網路暴力，但昔日團員卻未發聲力挺：「我都被網暴成這樣了，他們三個還是選擇了在台上悶聲發大財……你說如果真的見面了，還能一起沒有任何芥蒂地演出嗎？反正我演不出那種感覺了。」
對於促成此次合體的關鍵人物、五月天主唱阿信在演唱會上感性發言「會等到你們期待的陣容（指F4四人合體）」，朱孝天也顯得不以為然，他直接在群組打臉：「他說了好幾次了，可是我這邊沒有收到任何消息……場面話，聽聽就算了吧。」
除了成員間的矛盾，朱孝天更在群組中公開自己的身體狀況，透露耳朵因「噪性傷害」導致長期耳鳴，唱歌時難免會走音。但他強調自己堅持「全開麥」現場演唱，絕不欺騙觀眾。他隨後話鋒一轉，暗指業界存在假唱現象：「我在台北小（大）巨蛋和北京鳥巢都跑調（走音）了，但在後來公開的影片中一點都聽不出來，這點大家可以『琢磨一下』。」
朱孝天稍晚於25日晚間朱孝天發文道歉，坦言因面臨網路暴力，精神承受巨大壓力、情緒失控，發表了有失妥當的言論，正式向大眾道歉，後續會更謹言慎行。
朱孝天疑親揭隱疾自爆大巨蛋「假唱」？網不領情開轟
五月天阿信日前與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民，在上海展開數場演唱會，結束後除了發文感謝F3，還不忘提及朱孝天，卻遭朱孝天開酸是講「場面話」。如今微博瘋傳數張對話截圖，內容只見疑似朱孝天的帳號爆料在台灣及北京鳥巢演出都是「假唱」，引發網友熱議。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 21
朱孝天其實想回F4！命理師揭他內心渴望：卡在和「這成員」不對盤
男團F4言承旭、吳建豪、周渝民近日於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。命理師沈嶸表示，朱孝天其實很想再加回F4，但卡在和言承旭是「刑剋」關係，性格特別不對盤。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 1
登微博熱搜！朱孝天舉報五月天所屬公司「勾結黃牛炒票逃稅」
「朱孝天爆料五月天公司」25日登上微博熱搜。陸網稱，藝人朱孝天在粉絲群中稱，已舉報五月天所屬經紀公司「相信音樂」，並且已...聯合新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1
話都是朱孝天在講！開撕F3「悶聲發大財」 爆黑幕拒再合體：演不出那種感覺了
F4成員言承旭、周渝民、吳建豪及朱孝天的合體獨缺朱孝天，他近日連環開砲。以「朱孝天」3字以及大頭貼留言截圖，今（25）日登上微博熱搜，留言直指在他被網暴的時候，F3選擇悶聲發大財，又爆料自己明明因病唱歌容易走音，不過，公開的影片卻是正常，要「大家可以琢磨一下」，掀起假唱爭議。對此，相關截圖是否本人所寫，朱孝天尚未回應；對於爆料內容，相信音樂也未有回應。太報 ・ 9 小時前 ・ 1
阿信跌落舞台仍不忘溫柔致謝朱孝天 他卻私下在粉絲群「冷回1句話」惹怒網：沒格局
五月天主唱阿信近日驚喜現身 「F★FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，與言承旭、周渝民、吳建豪 合體登台，瞬間喚醒無數粉絲的青春回憶。不料昨（22日）晚間卻突發舞台意外，阿信演出時不慎跌落舞台，所幸並無大礙，仍堅持完成演出，敬業精神令歌迷動容。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前 ・ 發起對話
懶理朱孝天開戰！F3攜手阿信「巡演第2站」公布了 選在這連唱3場
「F3」言承旭、周渝民、吳建豪攜手五月天阿信，22日剛結束一連4天的「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會上海站。今（25）日官方宣布巡演第2站，將於明年1月9日至11日在成都五糧液文化體育中心綜合體育館登場，門票預計12月30日上午10時58分正式開賣。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
朱孝天疑批「場面話」 五月天阿信平安夜發聲：人生難免踏空
言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信組成「F✦FOREVER」上周末在上海一連舉行4場演唱會，阿信在最後一場表演時不慎跌落舞台，並在最後感性感謝暫時無法赴約的朱孝天，卻遭對方冷回是「場面話」。昨(24日)阿信在被朱孝天隔空狂酸後發文分享心情，直言：「也許世界總是有點吵雜，也許人生舞台難免踏空」。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 1
遭F4除名還在氣？阿信感謝朱孝天沒用 冷酸「場面話」還嫌舞台照
五月天阿信昨（22日）攜手「F3」言承旭、吳建豪、周渝民在上海結束4場的演唱會，儘管阿信不慎踩空、摔下2公尺的高台，但他檢查完無礙後，今一早還在社群發文，除了感謝F3，並不忘提及朱孝天。沒想到卻遭朱孝天冷回覆。鏡報 ・ 2 天前 ・ 41
朱孝天批F3「悶聲發大財」 聞阿信發言冷回：場面話聽聽就好
男星朱孝天因未參與F4復活合體，與相信音樂關係緊張，近日在個人粉絲群組中對F4重組一事表達悲觀態度，「我都被網暴成這樣了，他們三個還是選擇了在台上悶聲發大財」，直言無法再一起演出，甚至對於阿信有關F4合體的言論也顯得不以為然，引發網友熱烈討論。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
承諾落空2／范瑋琪挑戰4.5萬人場館失敗 朱孝天單飛成效不佳
范瑋琪在「狗官事件」後，台灣的人氣一落千丈，近期她將事業重心轉往大陸，並舉辦「我們之間的事」演唱會，不過也不太順利，像是她原定今年9月在遼寧鞍山開唱，卻突然宣布「延期」。主辦單位表示主要原因為演唱會涉及多個舞台道具及舞美裝置的安裝工作，預計無法達到演出要求...CTWANT ・ 1 天前 ・ 16
