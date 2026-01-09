▲才酸陳昭姿「不及格留任」！林國成態度轉彎：公不平由大家做評斷。（圖／記者葉政勳攝，2026.01.02）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨不分區立委的兩年條款，立委陳昭姿因在推「人工生殖法」而沒簽辭職書，引發其他黨內人士不滿，立委林國成在政論節目中以「考試」為喻，暗諷若因法案未過就留任，如同「不及格的人留下來、及格的人卻要卸任」，今（9）日林國成態度大轉彎，改口說會服從黨意。

日前林國成才在政論節目，表示身為不分區立委尊重黨中央，但若用個案沒有通過就可以留任，就像考試及格的人就要卸任、考試不及格的人就要留任，不太符合邏輯。面對質疑，陳昭姿8日強硬回擊，「誰考試不及格？」強調這與考試毫無關係。她澄清自己與柯文哲當初協議的並非單純的兩年條款，而是以「代孕法案完成」為階段性目標。本會期僅剩二十天，法案能否順利闖關，成為她能否續留國會的關鍵。

林國成今（9）日受訪時，表示不分區立委職責，本就是服從黨的意志，對於黨中央最終如何決策不予置評，僅以「只有一句話，服從」作為回應，媒體再追問若最終只有陳昭姿獲得留任，這樣是否公平時，林國成將球丟回黨部，表示相關問題應該由黨部統一說明。

