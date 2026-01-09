才酸陳昭姿「考試不及格留任」！林國成喊「服從」改口：其他不予自評

政治中心／綜合報導

民眾黨不分區立委兩年條款期限將屆，陳昭姿沒簽兩年條款，由前黨主席柯文哲另外處理，引發質疑其去留是否有變數。同黨立委林國成日前不滿批評，這就像「考試及格的人就要卸任、考試不及格的人就要留任，不合邏輯」；陳昭姿反擊「他說考試不及格，是誰考試不及格？我跟柯P訂的不是兩年條款，訂的就是代孕法案完成。」對此，今（9）日林國成則說[不分區本來就是服從黨的意志，至於黨怎麼做我們不予自評。」

針對「兩年條款」爭議，林國成日前在節目上表示，身為不分區立委當然尊重黨中央，但若用個案沒有通過就可以留任，其實就像「考試及格的人就要卸任、考試不及格的人就要留任」，不符合邏輯。

陳昭姿昨受訪表示，「他說考試不及格，是誰考試不及格？這跟考試有關係嗎？我不了解他談話的真正意思，因為我沒有直接跟他請教過。大家都很關心兩年條款，但我跟柯P訂的不是兩年條款，訂的就是代孕法案完成。」

上午，林國成在立法院受訪時說，「這個部分，因為我們不分區遵守黨的規定，至於其他部分我不瞭解，但是我們也是遵守中央規定，不分區本來就是服從黨的意志，至於黨怎麼做我們不予自評，只有一句話『服從』。」

林國成說，自己知道自遵守黨規定，至於其他是不是公平由大家做評斷，「我自己該做的已經做了，其他部份我不予自評。」另外，媒體追問陳昭姿是不是都沒有簽過兩年條款？林國成說「要問黨部，因為我不是承辦人。」

