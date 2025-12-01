才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了

娛樂中心／蔡佩伶報導

許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的照片直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。

許瑋甯跟邱澤舉行盛大婚禮，成為大眾關注焦點，然而，有網友在社群曬出柯震東婚宴當天跟許瑋甯夫妻檔的個別合照，直指柯震東手搭在已婚人士的肩上是界線感薄弱，砲轟「難怪貴圈真亂」，不過也有部分網友認為小題大作，畢竟當事人邱澤跟許瑋甯都沒意見了，「好友不搭肩是要搭捷運嗎」。

沒想到此文也釣出活躍於社群軟體的柯震東，表示「不是，你這篇留言也太多了吧」，以幽默方式化解留言區的氛圍，其實，柯震東在婚宴當天疑似「喝到掛」，被歌手ØZI拍下大字形躺在地板的照片，事後，柯震東轉發該則限動並未說明是否喝醉，反而提到：「下顎線」，照片也掀起網友議論，笑說柯震東到底是真醉，還是擺拍，認為「太帥了」。

柯震東被說「貴圈真亂」出面回應。（圖／翻攝自Threads）

