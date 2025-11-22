才重辦五天！臉書帳號又被封 蘇一峰嗆：見證綠色奇蹟的時刻
胸腔科醫師蘇一峰經營臉書社群多年，除了分享醫療文章，也會對時事發表看法，不過他的臉書帳號在17日突然遭到停權，儘管他在隔天重新開啟新帳號，但是短短5天過去，他的臉書帳號在今（22）日晚間又遭關閉，讓他氣得怒酸，「不過就是放個賴清德影片，就被封號，見證綠色奇蹟的時刻」。在被封號一個半小時後，蘇一峰表示帳號已復原。
蘇一峰今天晚間9點發現自己新創的臉書帳號又遭關閉，他表示當下臉書要求他驗證資料看「是不是真人」。對此他質疑，「難道真的沒有政治操作嗎？」。
蘇一峰提到，他的帳號在被封之前，只不過放了一段賴清德昨天脫口說出「台灣人有錢又有閒」的失言影片，沒想到就被封號了。他狠酸，「見證綠色奇蹟的時刻！」。
蘇一峰紀錄第二個臉書帳號的「時程」，才使用五天，累積2.5萬人追蹤，流量則是超過300萬次點閱。在第二次被封號後的一個半小時，蘇一峰透露，帳號已恢復。
