才閃婚陳晨威！啦啦隊女神啾啾挺巨肚泛淚 四肢超細卻驚吐「容貌焦慮」惹心疼

啾啾和陳晨威剛新婚。IG@juliaaa.49

中信兄弟啦啦隊女神啾啾（Julia）與樂天桃猿外野手「神威」陳晨威，於2025年底驚喜宣布求婚成功並火速登記，隨後在今年1月的性別派對中，證實即將迎來女寶寶。啾啾分享，結婚生子本來就在計畫中，沒想到女兒跟爸爸一樣「很會跑」，如今她也曝光孕肚照，吐露孕期身材發福的心聲。

貼身洋裝顯曲線 啾啾罕見吐露「容貌焦慮」

啾啾在IG曬出近況，畫面中她穿著深灰色貼身長裙，布料緊包身形，讓隆起的圓潤巨肚曲線完整呈現，即便身懷六甲，啾啾依然維持著精緻的巴掌臉與纖細四肢，搭配一頭柔順紅棕髮，整體氣色容光煥發，同隊戰友沛婕與林夏蕾也紛紛留言力挺：「妳是最漂亮的」、「哪個孕婦大肚子還這麼美？」

廣告 廣告

啾啾挺孕肚自拍。IG@juliaaa.49

然而啾啾仍罕見流露出新手媽咪的真實壓力，她對著鏡子自拍，吐露心聲：「體重逐漸上升，容貌焦慮的媽咪。」並配上泛淚表情符號。

啾啾先前才分享雖然懷孕初期難免有不適感，但體貼的小女兒似乎不捨得讓媽咪受苦，沒有讓她經歷太嚴重的孕吐或難受，目前她正以愉悅的心情調適自我，她也分享，「小寶寶跟爸比一樣很會跑，光速衝來媽咪肚子報到。」透露陳晨威很期待女兒到來，將來勢必是「女兒傻瓜」。



回到原文

更多鏡報報導

NeiNei長大了！15歲絕美近照登熱搜 合體爸爸吳尊拍雜誌「高顏值」宛如兄妹

木木2025成績單出爐！首登大銀幕、開新節目 敲碗想主持戀綜「看別人談戀愛」

劉樸陪陳大天挺過閃兵風波！首以「人妻」身分過年 親吐心境轉變

要200萬嫁妝還不夠！27歲女特警孕期遭老公「啞鈴砸死」 生前求救通話成最後遺言