才閃婚J女郎！劉子瑞無預警宣布退圈 直衝微博熱搜

中國大陸演員劉子瑞宣布退出演藝圈。（圖／翻攝自微博）





中國大陸演員劉子瑞去年與周杰倫電影《天台》女主角李心艾結婚，婚後育有一女，未料昨（31）日他透過社群平台宣布將退出演藝圈，「雖然說沒有大紅大紫，但是這一切我很感恩。」消息曝光後，立刻掀起討論。

劉子瑞去年與周杰倫電影《天台》女主角李心艾結婚。（圖／翻攝自微博）

劉子瑞出道已經10年，他在影片中回顧過往作品，包含《桃花馬上請長纓》、《雪鷹領主》，劉子瑞坦言一路以來聽過許多質疑的聲音，甚至都是親戚朋友，「大家都在等著看你的笑話」，因此對於粉絲的支持，他非常的感謝。

劉子瑞表示，結婚有小孩之後，那些需要在螢幕前維持的完美形象，以及聚光燈下的光環，對他來說都是虛幻的，「因為真正的幸福，是回家後的那盞燈，是身邊那位真實的人。」他認為回歸家庭生活，並不是逃避，「這是我選擇的另一種活法」。



