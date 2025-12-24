才閃辭又自傷！台南前消防局長涉貪 檢廉兵分多路搜索帶走10人調查

台南市前消防局長李明峯（右）涉貪，目前正被檢廉調查中。（圖／台南市府提供）

台南市前消防局長李明峯日前閃辭，近日又在某汽車旅館自傷，而他疑似涉貪，檢廉24日兵分8路搜索，並帶回他在內證人與涉嫌人共10人，目前檢調則訊問中，相關案情仍須釐清。

廉政署南部地區調查組24日兵分8路，搜索從消防局秘書室、災害搶救科與車輛保養場等8處，比對帳冊、捐贈名單等資料，並帶回李明峯、搶救科長、車保場長、李明峯的秘書、司機等人調查，證人與涉嫌人共10人正被約談中。

據了解，李明峯在局長任內認為高壓細水霧幫浦消防車機動性較高，在火勢不大時能取代消防車以降低民宅水損程度，2年前開始大力主張引進，但水霧車要價250萬到450萬元，消防局沒有相關經費，李的民間友人得知後贊助，先後購入16輛高壓細水霧幫浦消防車，以及改裝29套高壓細水霧幫浦設備的車輛。

李的2名友人籌組公司經手相關捐贈事宜，並承攬近幾年的台南市消防月曆，日前在網路上被質疑圖利廠商，廉政署獲報後展開調查，而李疑似聽到風聲，這才在12日請辭，相關案情則仍待調查釐清。

消防局則回應，法務部廉政署今日至該局調查「民間捐贈救災車輛」相關案件，因此案已進入司法程序，該局全力配合廉政署相關調查。

