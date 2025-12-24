才閃辭、摩鐵流血！台南前消防局長涉貪遭約談「列被告」 檢調8路搜索

社會中心／羅欣怡報導

台南市消防局今（24日）遭搜索，前消防局長林明峯以被告身份被約。（圖／翻攝畫面）

台南市前消防局長李明峯才閃電請辭，日前不但在摩鐵發生流血意外，今（24日）又遭檢調約談，並列為被告。據了解，台南檢調蒐證發現，台南市消防局接受民間捐贈幫浦消防車，疑有官商從中獲取不法利益，今日發動搜索8處，從消防局帶回相關證物，至少約談涉嫌人4人、證人6人到案。相關人證都還在訊問中。

據了解，廉政署24日一早率調查人員前往消防局搜索並帶回相關資料偵辦，案情與消防車水霧幫浦採購弊案有關，其中得標廠商被指出是前高層的友人，也一併承攬了近幾年消防局月曆製作，消防局則表示，將全力配合廉政署調查，並進一步對外說明。

廣告 廣告

根據《鏡報》報導，廉政署將近半年前接獲檢舉，指出台南市消防局某高層從今年初開始，積極推動市價從250萬元起到450萬元不等的「高壓細水霧幫浦消防車」，但是其中水霧設備廠商卻是該高層的民間友人，除此之外，該名友人還承攬近年來的消防月曆製作。

據悉，此次搜索，調查人員調取救災車輛捐贈有關公文檔案，同時帶走搶救科長、車保場長、前局長李明峯的秘書、司機等4人及相關證人進行訊問，進行比對，目前案件持續偵辦中。

更多三立新聞網報導

預告攻擊39個捷運站！留言「下個張文會出現」桃園男被拘 桃檢火速起訴

才說不要苛責張文父母！張善政：余家昶家屬大愛「回捐200萬」給桃市府

辭了保全2年沒工作！張文媽「3年金援百萬」四叉貓挖金流：9萬買筆電

港女箱屍案也在這！張文擬發「第3波攻擊」12/25飯店已訂好「連住3天」

