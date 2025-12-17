才閃電請辭就出事！ 前台南消防局長李明峯刀傷倒臥摩鐵急送醫

前台南市消防局長李明峯昨晚在汽車旅館內受傷遭送醫。（台南市政府提供）

台南市前消防局長李明峯在任15年，本月12日無預警閃電請辭，震撼地方政壇。未料請辭才過6天，17日晚間傳出他在台南市南區一間汽車旅館內受傷，消防人員獲報後緊急送醫，所幸意識清楚、無生命危險，相關原因仍待釐清。

李明峯在12日凌晨於台南市政府各首長群組中，留下「感謝黃偉哲市長支持消防工作」一句話後隨即退群，當天市府即證實他以個人家庭因素向市長黃偉哲請辭，並獲准即日生效。由於他是六都任職最久的消防局長，突然請辭引發外界揣測。

究竟發生了什麼事？

台南市消防局指出，17日晚間7時37分，119勤務指揮中心接獲通報，南區大同路二段一間商旅有房客受傷。救護人員到場後，發現傷者正是前局長李明峯。據李明峯向救護人員表示，中午與友人餐敘小酌後到汽車旅館休息，不慎割傷右手肘，經確認有刀傷並出現血壓偏低情形，隨即送往永康奇美醫院治療。

奇美醫院表示，李明峯到院後已由醫療團隊進行處置，目前病況穩定、意識清楚，生命徵象正常。院方尊重病人及家屬意願，暫不對外說明更詳細病情，並呼籲外界給予隱私與空間。

為何會在摩鐵被發現受傷？

據了解，李明峯事前曾與家人約定接送時間，但遲遲未現身，房務人員進房查看後，發現他倒臥室內，立即通報救護單位，所幸及時送醫並無大礙。警方目前已介入了解案發經過，相關細節仍待進一步釐清。

今年66歲的李明峯，畢業於中央警察大學第47期消防學系，並取得義守大學管理研究所碩士學位。自台南縣市合併升格後，他即出任首任消防局長，歷經賴清德、黃偉哲2任市長，任期長達15年，創下六都最久紀錄。

