才開幕3個月！連鎖義式餐廳「多人畏寒、嘔吐」 業者致歉「停業1天全面清消」

Bellini Pasta Pasta 新莊宏匯店去年11月才開幕。翻攝業者臉書



2025年11月才開幕的Bellini Pasta Pasta新莊宏匯店，近日傳出疑似食安危機，有部分消費者出現發燒、嚴重畏寒、腹痛、腹瀉現象；餐廳也發出聲明致歉，也表示今天（2／4）自主停業一天，進行全面清潔與消毒作業。

根據了解，一名女網友於社群平台Threads發文指出，其一家四口於1月29日晚間至該餐廳用餐後，除3個月大的嬰兒外，其餘三人皆陸續出現發燒、畏寒、腹痛與嘔吐等急性腸胃炎症狀。3歲女兒更因高燒導致熱痙攣，目前仍住院觀察，醫師初步研判可能感染沙門氏菌。

沒想到，陸續有網友表示曾於1月30日及31日前往同店用餐後出現相似症狀，初步統計疑似受影響人數超過10人，已通報衛生單位協助調查。

Bellini餐廳向顧客致歉，執行全店清消。翻攝Bellini Pasta Pasta臉書

新北市衛生局昨天（2／3）派員前往稽查，初步發現餐廳內存在作業場所擺放個人物品等缺失，已限期要求業者改善，後續如未改善，將依《食品安全衛生管理法》處以相關罰鍰。另外，抽驗現場供應的「凱撒沙拉」，檢驗結果將於日後公布。

業者除了向受影響顧客致歉，並宣布宏匯廣場店將於當日暫停營業一天，執行全店消毒清潔作業。業者強調，將全面配合相關主管機關調查，並釐清實際原因，以顧客健康與食品安全為最優先考量。

