才開幕5年「1電影院」宣布熄燈！官方曝停業原因：電力異常

記者柯美儀／台北報導

美麗新宏匯影城從即日起開始停業。(圖／取自Google Maps)

位於新北市新莊宏匯廣場的「美麗新宏匯影城」2020年12月才開幕，沒想到今（22）日突發公告宣布熄燈，並同步開放消費者辦理全額退票。消息一出，令不少影迷感到不捨，直呼可惜。

美麗新影城在臉書發文表示，因營運考量，美麗新宏匯影城於2025年12月22日起停止營業，「感謝一路以來每一位走進戲院、支持我們的你，這段與大家共享電影時光的回憶，我們將永遠珍惜。」

宏匯影城說明，在該影城的儲值金、團體電影優惠券，仍可繼續於美麗新台茂影城、美麗新大直皇家影城繼續使用，若不便前往其他影城，亦可於期限內申請退款。

美麗新宏匯影城結束營業，開放消費者辦理退票。（圖／取自美麗新影城 Miranew Cinemas）

退票方面，宏匯影城指出，退票截止日期為2025年12月31日（含當日），每日退款受理時間為11時至18時。線上購票系統已完成全額退款；現場購票則請消費者攜帶票券至原影城辦理；逾期（12/31後）仍可至美麗新台茂或大直皇家影城申請。

消息一出，不少消費者感到震驚與不捨，紛紛表示「還不錯的影城，可惜了」、「真的很愛你們的熱狗，而且乾淨、音響又好，拜託不要走」、「好可惜喔，很喜歡耶」、「生意很好欸，我今年來這邊看五部」、「以後要看電影還要跑到板橋」。

至於停業原因為何？美麗新影城表示，「目前宏匯影城仍在持續排除電力異常問題，暫時尚無法確認維修完成的時間」，相關進度會隨時更新並公告。

