才開幕8個月！新竹便當店氣爆「2死2傷」 老闆現身說話了
【緯來新聞網】新竹市東區高翠路一家便當店今年初才開幕，不料今（9日）凌晨發生氣爆意外，導致2死2傷的慘劇。對此，便當店謝姓老闆表示，店內有裝設瓦斯防漏警報器，不知為何沒響，詳細爆炸點也不清楚，目前檢警已啟動調查釐清事故發生原因。
新竹一家去年才開幕的便當店發生氣爆。（圖／翻攝自里長郭朋鑫臉書）
據悉，發生氣爆的便當店去年10月開幕，老闆謝男表示，一名員工住在店內3樓，自已則住在別處，上週六才因為瓦斯沒了，有通知業者進行更換，週一營業也都沒問題，但今天早上看到友人傳來的臉書連結才知道發生氣爆，不過店內有裝設瓦斯防漏警報器，爆炸前警報器卻沒有響，不知道為什麼會發生這種事。
新竹地檢署指出，為釐清爆炸事故發生原因，本案已由林鳳師指揮偵辦，待現場救災工作告一段落且確認安全無虞後，將會同消防及刑事鑑識人員進入現場勘查蒐證，全面調查事故發生經過及可能原因，釐清相關責任。未來將持續關注救災進度與後續調查工作，除儘速釐清事故原因外，也會提供受害者及家屬必要協助與支持。
另外，由於麵包店老夫妻已傷重身亡，檢察官將驗屍並召開臨時偵查庭，將釐清是天然瓦斯還是4罐桶裝瓦斯漏氣，引爆瓦斯的「火點」究竟為何，都是調查重點。
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