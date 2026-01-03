才開年荷包更薄了！台中廚餘清運坐地起漲

▲台中市議員楊大鋐和大樓社區管委會不滿廚餘清運業者坐地起漲，要求政府拿出具體辦法。（圖／楊大鋐提供，2026.01.03）

[NOWnews今日新聞] 全國各地家戶廚餘自今年1月1日起不可餵養豬隻，大樓廚餘必須自謀出路，先前中市府曾轉達中央說法，指清運費用每公斤可能調漲5-8元，尚屬合理範圍，但許多大樓管委會反映，清運業者坐地起漲，最高漲7倍！若稍有猶豫，清運業者直接收回「廚餘回收桶」，整棟住戶面臨無處倒廚餘的窘境。中市環保局表示，已對業者祭出增加進場量、免收廚餘處理費等2大誘因，要求清運社區廚餘應合理收費。

台中傳出非洲豬瘟事件後，全國所有廚餘不得餵豬，一律交給各縣市政府緊急處理，中央於去年12月初宣布新措施，今年起僅學校、團膳、餐廳的廚餘可餵豬，一般家戶廚餘必須由民眾自行交給垃圾車，或由社區大樓管委會委託民間清運業者處理。市府上月30日宣布新廚餘政策時，提到環境部長彭啟明曾說，今年廚餘的清運價格每公斤可能上漲5至8元，若有特別不合理的上漲，建議可與市府清潔隊聯絡。

但許多社區大樓管委會向國民黨籍市議員楊大鋐反映，指市府環保局媒合處理廚餘僅700餘棟，其他7成約3600餘棟大樓廚餘得自行解決，近日清運業者坐地起漲，收費較過去增加3至4倍，小吃攤的廚餘清運也由原本的3千元漲到1萬元，西屯區皇城街大樓更是漲7倍多，從原本2千元漲至1萬4千餘元。

部分大樓管委會反映，不肖業者趁火打劫，費用暴漲數倍後，只要稍有猶豫未立即簽約，清運業者馬上收走廚餘回收桶，住戶只好把廚餘直接倒入排水溝，造成環境再次汙染。就算社區大樓透過清潔隊另找清運業者，仍有空窗期廚餘無處可倒的問題。

楊大鋐說，台中市社區大樓約4300餘棟，申請環保局媒合僅約700棟，有70%忐忑不安地自謀出路，「廚餘清運漲價」已成社區大樓全面性問題，政府不能任由市場機制自行發展，袖手旁觀。

環保局指出，市府鼓勵社區由原垃圾清運公司處理廚餘，將增加核定的進廠量且免收該等廚餘處理費，同時要求業者合理收費。全市委外收運垃圾約4300棟社區大樓，由125家清除機構負責收運，截至昨日為止，718個社區大樓反映有廚餘收運問題，經環保局介入輔導及協調，近9成已獲解決，少數社區正加速媒合清運業者，必要時清潔隊將暫行介入，確保清運順暢。

市府提醒各社區，若碰到業者價格不合理調整或無法服務，可向環保局各區清潔隊清運諮詢窗口登記，環保局將介入協調，亦可洽其他合格清除業者承接，合格業者名單可至環境部清除處理機構服務管理資訊系統查詢。

