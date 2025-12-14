才開戰鍾東錦！《好運來》米可白「倒地身影流出」網急關切內情曝

娛樂中心／曾郁雅報導



女星米可白以鄰家性格、甜美外貌吸引許多粉絲關注，從幼幼台姐姐轉型演員的他，在戲劇圈獲得不少好評，私底下相當關心動保議題的他，近日連連點名苗栗縣長鍾東錦，希望能早日解決人人犬舍相關爭議，讓許多同樣關心事件的網友到場支持，常在社群分享生活的米可白，13日則曬出一張倒在路邊「面露燦笑」的反差模樣，他提到自己很開心拿到「這麼美的工作照」，搶著與粉絲分享的她，透露接下來戲劇即將殺青、規劃「一拖拉庫」待辦事項的雀躍心情，讓超過5千名粉絲也留言關心：「辛苦了！」。





女星米可白從幼幼台姐姐轉型演員後，在戲劇圈累積不少好評，私下也長期關心動保議題，近日更頻頻為相關爭議發聲。（圖／翻攝自米可白@臉書）

米可白於昨（13日）在臉書曬出一張飾演《好運來》文琪媽媽的側拍畫面，照片中她身穿一件綠色針織外套，下半身搭配一件黑色八分褲與樂福鞋，倒地單手撐傘的她，白色單肩包落在草地，雖然姿勢十分有戲劇效果，但米可白卻面露笑容，呈現不小反差，她頗有感觸地回望一路工作滿滿回憶：「感謝這段新的旅程與方向。好久沒有拿到一張這麼美的工作照了。」。





米可白曬出一張側拍，倒在路邊卻面露燦笑的狀態讓她滿意評論：「好久沒有拿到這麼美的工作照」。（圖／翻攝自米可白@臉書）

米可白宣布自己殺青之後，想要「好好放縱一下」，她開玩笑要吃泡麵、吃雞排，睡到自然醒，手機關機、放空追劇，在家跟車輪餅和黑寶一起耍廢，緊接著更列出待辦清單，準備好好充實自己，她細數：「安排表演課、割鼻息肉、霧眉、剪短髮、鳳凰電波，健康檢查還要帶媽媽去旅行，然後……認真開始減肥」，米可白殺青之後完全閒不下來的近況，也讓超過5千名粉絲到場問候：「可愛的米可白辛苦了！好好休息一下！」、「居然都規劃好了」、「好好出遊休息，充電一下」、「超級美的」、「孝順的女兒！」、「最美女神辛苦了」、「美美的文琪辛苦了。」。

米可白透露該工作即將殺青，她笑說想暫時放縱，吃泡麵、雞排、追劇放空，好好休息一下。（圖／翻攝自米可白@臉書）









