才開播就爆衝突！江宏傑當場「開嗆錢薇娟」不忍了 驚人畫面全外流

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記者蔡維歆／台北報導

節目自開播以來話題不斷。左起錢薇娟、江宏傑。（圖／《全城地圖：最強明星隊》提供）

本周競賽場地再進化，開場移師到台視大樓，進行「最強演員戲棚開戰」。首項測試賽竟與SNG車相關，讓唐從聖、馬國賢、彭小刀、阿布、龍語申、王盈凱、何依霈與黃瑄等參賽演員大感意外，直呼從未想過在電視台內也能進行體育競賽。

馬國賢（中）在醫院場景的啞鈴推舉項目中動作標準、節奏穩定。（圖／《全城地圖：最強明星隊》提供）

兩隊隊長錢薇娟與江宏傑也戲癮上身，在棚內即興上演宛如八點檔般的狗血橋段。江宏傑更以流利台語對錢薇娟嗆聲：「你會老！我會大！」誇張又帶點情緒的演出引發全場大笑。其他演員出身的選手也紛紛即興發揮，替緊張的競賽節奏增添輕鬆氛圍。

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隨著比賽推進，《全城地圖：最強明星隊》，一行人進入台視戲劇攝影棚，驚見製作單位將熟悉的拍攝場景全面改造為競賽場地，從客廳、廚房到醫院與街道一應俱全。場景設計也巧妙融入比賽元素，例如廚房關卡以米袋取代沙包、街道關卡則用紙箱代替槓片，創意十足，而王盈凱在「紙箱弓箭步」的精彩軟Q表現更讓主播蔡尚樺、徐凱元讚嘆行走如行雲流水，增加不少賽事看點。

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