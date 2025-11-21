才開放又喊卡！中國突停日本水產 北海道扇貝業者冷回：早已去中國化

國際中心／綜合報導

中國 19 日再度喊停日本水產品進口手續，但北海道扇貝產業這回幾乎「無感」原因曝光（圖／翻攝自Pixabay）

中國 19 日再度喊停日本水產品進口手續，但北海道扇貝產業這回幾乎「無感」。原因很簡單，因自 2023 年 8 月中國全面封殺日本水產品後，日本業者早已開始努力向外拓展，改往美國、東南亞等市場銷售，整體通路快速「去中國化」。而且自中國先前部分開放以來，北海道也只有 1 家業者被批准出口，影響本來就有限。

日本水產專門媒體《Minato Daily》指出，北海道噴火灣是主要扇貝產地之一，每年從年初就會進入大量捕撈期。過去中國禁令之前，3～4 月抱卵期的扇貝，大量以冷凍原料貝出口中國，也成功推升產地價格。但中國禁止進口後，價格雖一度跌落，上一季（2024 年 10 月～2025 年 5 月）卻因為預估下一季會「大減產」，反而重新走高。

日本水產業者直言，中國早已是不可靠的合作對象，只能把它當成眾多市場之一。「過度依賴中國，最後只會讓企業被牽著走。」（圖／記者許雅惠攝影）

針對中國日前剛宣布開放、才兩週又急踩煞車，日本當地漁業團體反應出奇冷淡。業者直指：「中國一直不讓日本加工場通過審查，根本讓人懷疑他們是不是根本沒打算進口，只是在做樣子。」不少業者更強調，雖然長期來看中國仍是一個大市場，但現在最重要的是提高國內消費、同時發展更多海外市場。

根據中國要求，日本所有出口水產品的養殖與加工設備必須完成註冊。但目前日本提出申請的 697 家設施中，通過的只有 3 家；北海道更僅有 1 家。其中一間在 9 月好不容易完成註冊的業者也抱怨，中國政策反覆難以捉摸：「他們變來變去，不要再把水產品當作政治籌碼。」

更多業者則直言，中國如今已是不可靠的合作對象，只能把它當成眾多市場之一。「過度依賴中國，最後只會讓企業被牽著走。」

