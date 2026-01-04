才開放就有人卡閘門前！QR乘車碼上線 北捷曝「罰站」窘境

生活中心／記者李育道報導

台北捷運公司自昨(3)日起，全面開放車站閘門使用QR乘車碼進站搭車。北捷表示，系統上線後整體運作正常，多數旅客操作順暢。以昨日日運量184萬人次來看，約有1.8萬人次使用QR乘車碼進站，占比約1.0%，另有約4千人次使用信用卡感應，占0.2%旅客接受頗高。

針對部分媒體報導，有旅客反映使用QR乘車碼時不夠順利，北捷說明，經了解多為個別手機設定問題，或是誤用「付款碼」、感應角度不正確，以及尚未熟悉操作流程所致。北捷提醒，使用前請先開啟欲使用的電子支付App，並選擇「QR乘車碼」，不是一般消費用的「付款碼」，同時可適度調高螢幕亮度，將畫面對準閘門的QR感應視窗，保持適當距離即可順利通過。

另外，也有旅客反映進站後才發現尚未支援LINE Pay Money。對此，北捷澄清，已與LINE Pay Money所屬的連加電子支付公司完成簽約，未來將納入服務。不過目前因對方系統仍在開發與測試階段，尚未達正式上線條件，實際開放時間將另行公告。

北捷指出，多元支付已是國際趨勢，不僅能縮短購票時間、減少現金交易，也提升搭乘彈性。對國外觀光客來說，更可直接使用信用卡或行動支付搭捷運，不必先準備台幣或購買票卡。至於TPASS等定期票，因涉及跨縣市與多種運具整合，屬政策層級規劃，北捷也將全力配合交通部等主管機關辦理。

