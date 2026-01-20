才開1年多！台中大型牛排館無預警歇業 在地人揭原因

台中梧棲一間大型牛排館「饗牛排」開幕僅1年多，近日卻無預警歇業，引起在地人討論。（圖／翻攝自饗 牛排 梧棲總店 臉書）





饗牛排歇業

一名網友在臉書分享一張照片，只見店家招牌下方掛著一張寫上「出租」的紅布，店內設施似乎也早已搬空，開業僅一年多卻突然歇業，讓原PO感嘆「開幕的時候人聲鼎沸，想不到沒多久就熄燈關門了，台灣現在產業呈現兩極化狀態，少部分產業賺錢賺到流油，但更多中小企業已經面臨斷炊命運」。

網友猜原因

貼文一出引起網友討論，紛紛猜測歇業原因「沒加盟大部份做不起來，除非老店傳下來的店」、「海線地區夏天颱風風強，冬天東北季風強，若要出門很困難」、「房東要漲租金」。

然而，有許多到饗牛排用過餐的網友表示「CP值不高，收費不便宜」、「完全是因為難吃的關係」、「自助的小菜臭酸」、「開幕沒多久就變地雷店，倒閉正常」，指出「生意差應該是主因」，但也有網友認為「覺得沒有評論這麼差，去了三次，喜歡酥皮濃湯可以一直點」。

不過，有人透露「有聽到風聲，已有小火鍋廠商準備進駐，但消息還需確認」，讓不少網友好奇究竟是哪一家業者。

