才隨機攻擊! 誠品南西店又傳車禍 網友喊"中山要安太歲"

社會中心／陳妍霖 曾宸洛 台北報導

台北市中山捷運站外，爆出隨機攻擊案，造成嚴重死傷，不少民眾前往悼念，但沒想到事發隔天，晚上周六晚間，誠品南西店門外又出現救護車，引發大家恐慌，原來是發生公車撞機車事件，造成公車上一名乘客受傷。因為地點太過敏感，也讓網友直呼「中山要安太歲」。

才剛過馬路，公車突然向右偏，碰的一聲，擦撞到機車騎士。

20號晚間7點左右，正值下班尖峰時段，一輛公車不明原因突然追撞前方機車，好在機車騎士沒有受傷，但公車上一名乘客臀部受傷，警消獲報後，立即派員到場救護。

回到事發地點，因為公車的追撞事件發生的地點就位在中山捷運站的對面，也就是承品南西店的店門口，那麼因為19號才發生北捷隨機攻擊事件，沒想到20號晚間又出現了公車的追撞事件，也讓不少民眾直呼也太不平靜了。

有民眾說，「其實那邊路沒有很寬，如果你停在路邊的話，他們容易會遭到碰撞或是怎麼樣，而且可能騎車也要小心，不要一直看那邊發生什麼事情，這樣子就是會容易造成意外這樣」；還有人說，「不怕一萬就怕萬一，就是巧合嘛」。





有民眾認為，只是巧合，但有網友喊出「中山要安太歲」、「到底要多不平靜」、「真的是歸剛耶」。現場還是聚集不少獻花民眾，警方也在場戒備，原本已經停業一天的誠品南西店則宣布，已經完成逐層灑淨儀式，週日上午將恢復正常營業。





