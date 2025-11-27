才離婚前夫！「超強美魔女」嘆：人性就是這樣…引網憂

娛樂中心／于士宸報導

資深媒體人呂文婉有著凍齡臉蛋及苗條身材，被外界封為「超強美魔女」，與前夫離婚後一肩扛起照顧女兒的責任。時常在社群平台分享生活的她，昨日（26）再度於臉書發文，以「人性就是長這樣」為題，用直白口吻喊出心聲，感嘆：「這世界總讓溫暖善良的人承擔更多」。貼文曝光後，引起大批粉絲擔心，紛紛湧入留言區替她加油打氣，盼她能早日走出低潮。





呂文婉以「人性就是長這樣」為題在臉書發文，用直白口吻喊出心聲。（圖／翻攝自呂文婉臉書）

資深媒體人呂文婉昨日在臉書以「人性就是長這樣」為題發文，點出生活中的苦與現實面，「天天做飯的，偶爾一頓沒煮就被雜雜唸；幾百年不做飯的，心血來潮難得做一次卻被大誇特誇。體貼懂事的，一旦不配合就被數落沒良心；恣意妄為的，稍微乖巧一點就被捧掌心」。呂文婉更感嘆「這世界總讓溫暖善性的人承擔更多」，呼籲大家當「被付出」時請別習以為常、甚至當作理所當然。呂文婉也在貼文最後強調，「不懂感知、感恩、感謝...還需要改哪門子運？！」，一系列話題曝光後，遭網友認為似乎意有所指，卻不知道在說誰。

呂文婉感嘆「這世界總讓溫暖善良的人承擔更多」。（圖／翻攝自呂文婉臉書）





貼文曝光後，引起粉絲關注，也紛紛留言為呂文婉打氣：「文婉姊最近遇到很多困難問題喔！但是你說的是事實」、「這叫做習慣了，日子一久就變成理所當然。人性就是這樣容易被慣壞！」、「過好自己，別太在意那些庸俗之人，支持妳加油！」、「就像一張白紙，人們往往只看到或計較極少數的黑點，卻忘了99%是白的」。其中一名網友也在留言區提出疑惑，表示不解呂文婉如此擅長照顧家庭，究竟為何會走到分開的地步？對此她也罕見回應，直言「只想靠女人的男人滾吧」，語氣相當強烈。另外，一名網友留言感嘆「這個我懂我真的懂，感同身受」，也意外釣出呂文婉再度親自回覆：「得寸進尺的，遠比知之所進退的多很多」。字句間透露出無奈與心累，讓粉絲更加心疼，紛紛希望她能不被負能量所困，繼續活出屬於自己的堅強與灑脫。





原文出處：才離婚前夫「超強美魔女」突發文！嘆「人性就是這樣」淚噴這4句…引網憂

