才離職TVBS！主播李作珩宣布新工作 「非常需要鼓勵支持」

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〔記者邱奕欽／台北報導〕31歲主播李作珩上月底宣布離開服務8年的TVBS，相隔約3週後，她近日親自在社群平台宣布正式加入東森新聞，未來將於《東森午安新聞》與觀眾見面，並向粉絲喊話：「真的非常需要你們滿滿的鼓勵與支持！」

李作珩在IG發文表示，經過一段時間的沉澱與準備後，終於能與大家分享好消息，已正式加入東森新聞。她透露，選擇在生日月份展開新的工作旅程，對自己而言格外有意義，「每一次轉換跑道，都是一次重新出發；每一次站上主播台，也都提醒自己持續學習、持續進步。」除了《東森午安新聞》之外，未來也將在不同播報時段不定期與觀眾見面。

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李作珩也感謝前輩一路以來的指導，以及東森持續投入豐富資源，讓她擁有更大的發揮空間。她表示，「邁向全新篇章的這一刻，真的非常需要你們滿滿的鼓勵與支持！」並邀請觀眾持續鎖定節目。最後更以「新聞現場沒有終點，只有不斷前進」勉勵自己，直呼「新的身分、新的挑戰，期待繼續陪伴大家，更期待在螢幕上見到久違的你們。」

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