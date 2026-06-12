才離職TVBS！主播李作珩宣布新工作 「非常需要鼓勵支持」
〔記者邱奕欽／台北報導〕31歲主播李作珩上月底宣布離開服務8年的TVBS，相隔約3週後，她近日親自在社群平台宣布正式加入東森新聞，未來將於《東森午安新聞》與觀眾見面，並向粉絲喊話：「真的非常需要你們滿滿的鼓勵與支持！」
李作珩在IG發文表示，經過一段時間的沉澱與準備後，終於能與大家分享好消息，已正式加入東森新聞。她透露，選擇在生日月份展開新的工作旅程，對自己而言格外有意義，「每一次轉換跑道，都是一次重新出發；每一次站上主播台，也都提醒自己持續學習、持續進步。」除了《東森午安新聞》之外，未來也將在不同播報時段不定期與觀眾見面。
李作珩也感謝前輩一路以來的指導，以及東森持續投入豐富資源，讓她擁有更大的發揮空間。她表示，「邁向全新篇章的這一刻，真的非常需要你們滿滿的鼓勵與支持！」並邀請觀眾持續鎖定節目。最後更以「新聞現場沒有終點，只有不斷前進」勉勵自己，直呼「新的身分、新的挑戰，期待繼續陪伴大家，更期待在螢幕上見到久違的你們。」
更多自由時報報導
曾沛慈終於奪冠 《浪姐7》個人排名登頂 全網喊：還她公道
斷交3年多欠錢沒還！宏都拉斯竟欠台灣上百億 真實數據大曝光
手機2度送鑑識！三立前副總兒龔益霆涉性侵女星 「下藥偷拍未起訴」原因曝光
股市版星際大戰開打！SpaceX掛牌上市 太空概念股一瀉千里
其他人也在看
美伊和平協議露曙光！德黑蘭自封贏家 川普盼數日內簽署
美國與伊朗週五釋出強烈訊號，雙方已就結束戰爭的和平協議文本達成共識。美國官員透露，華府預計將在未來幾天內簽署初步協議；然而，伊朗方面則高調宣稱，伊朗已在這場與美國的衝突中勝出。
NBA總冠軍賽》張政禹原看好馬刺4比2封王 兩場關鍵時刻被逆轉直呼「馬刺太年輕了！」
中華職棒味全龍隊張政禹是資深NBA球迷，長期關注NBA賽事，近期總冠軍賽打得火熱，賽前預測聖安東尼奧馬刺會以4比2奪冠的他，面對目前紐約尼克在系列賽取得3比1領先，也忍不住直呼「馬刺太年輕了！」
高雄驚傳爆炸聲！火災濃煙滾滾如地獄場景 市府出手了重罰工廠五百萬
即時中心／高睿鴻報導高雄今（12）晚不安寧！大約晚間7點多，岡山區本工五路有間處理廢棄物工廠，突然傳出重大火警，火勢一度燒得極為猛烈；現場不僅出現亮到刺眼的大範圍火光，且黑煙滾滾，甚至還傳爆炸聲，宛如地獄場景。據悉，環保局當時是透過雲端監控系統發現黑煙，經查，確認為工廠倉庫區釀災，由於現場有太空袋、重油等助燃物，火勢不僅迅猛，且還出現明顯粒狀污染物。據悉，高雄市環保局進行空污檢測後，確定裁罰工廠500萬並勒令停工。
台股盤前／SpaceX上市狂飆19%！台積電期貨盤後上漲15元 台股續攻有戲
美伊和平協議傳出突破進展，加上SpaceX以史上最大IPO之姿掛牌首日飆漲逾19%，帶動美股四大指數全面收高，費城半導體指數上漲1.52%。在美股利多激勵下，台指期夜盤勁揚487點，台積電期貨盤後上漲15元，市場風險偏好快速回升，台股下週一（15）日有機會延續前一日強彈千點的反攻氣勢。
英王室授勳！影后海倫米蘭、黑色安息日吉他手榮譽上榜
英國公布最新授勳名單以慶祝英王查爾斯三世（King Charles III）官方生日。本次名單星光熠熠，包括奧斯卡影后海倫米蘭、重金屬樂團「黑色安息日」吉他手 Tony Iommi 及多位女足功臣皆榜上有名。
國外空調技師在地下室意外找到 AMD 前 CEO 的電腦，還有蘇媽等高層親筆簽名
老電腦本身通常不值多少錢，但如果它是跟一段科技公司歷史有關，那意義就不一樣了。根據外媒 Tom’s Hardware 報導，一名 HVAC 冷暖空調技師在客戶家地下室工作時，意外發
SpaceX股價市值開紅 特斯拉前董事提醒這事
[NOWNEWS今日新聞]知名富豪馬斯克（ElonMusk）旗下的太空探索公司SpaceX（美股代號：SPCX），已於當地時間12日正式掛牌上市，上市第一天股價即大漲19.22%，每股收在160.95...
川普白宮草坪辦UFC格鬥賽！遭批「體育洗白」引爭議
美國總統川普將在白宮南草坪舉辦「終極格鬥冠軍賽」（UFC）賽事，拉開一系列大型體育活動的序幕。此舉適逢川普80歲生日，旨在展現國家強盛形象，卻也引發外界質疑其利用體育進行政治宣傳與「體育洗白」的爭議。
今午後防強降雨！專家揭「這天」前後出梅 端午節連假天氣出爐
鋒面影響，中央氣象署發布2縣市大雨特報。今（13）日基隆北海岸地區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石。另外，由於西南風增強，氣象署發布陸上強風特報，提醒14日晨至晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、屏東縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。
童仲彥出獄考到證照超勵志！四叉貓揪1漏洞「出手檢舉」 超慘結果曝
前台北市議員童仲彥因涉嫌詐領助理費遭判刑3年10個月，於2023年獲准假釋出獄，出獄後順利考上不動產經紀人證書，勵志故事被眾人直誇「了不起！」不過，網紅「四叉貓」劉宇今年2月透露，翻了法規後去檢舉童仲彥，最近收到回覆證實童仲彥的證書已被撤銷。
梅雨炸對地方！雨神助攻德基水庫「逼近滿水位」 還會往上飆
鋒面通過加上華南水氣影響下，全台持續降雨，雨落中部地區水庫集水區，攸關大台中地區民生用水的德基水庫，今（13）日水位1405.98公尺，蓄水率達95.4%，繼1月初之後，重返95%大關，處於接近滿水位的狀態，創今年春夏最高水位。德基水庫去年底蓄水率一度高達97%，隨後因為冬季枯水期久旱，水庫蓄水率一
跌停剩4.04元投資人哭崩！1大廠確定6/23將下市 還有7名千張大戶
投資人注意！正崴集團子公司、台灣綠能大廠森崴能源（6806）因今年第一季財報淨損逾18億元、淨值轉負數，將於6月23日下市。不過最新數據顯示，還有3.4萬名股東，其中有7名手握千張股票的大戶，恐受到衝擊，股票恐淪壁紙。
瘋傳史瓦帝尼向台灣討250億！林佳龍火線反擊：中共網軍惡意造謠
台灣與非洲唯一友邦史瓦帝尼建交逾57年，近期卻遭外媒指稱史國總理戴羅素有意倒向中國，並向台索要近250億元鉅額金援。外交部長林佳龍嚴正駁斥，指出該報導為與中共關係密切的媒體散布之假訊息，旨在惡意打壓台灣外交空間。林佳龍強調台史關係穩固，已正式邀請戴羅素總理來台參加大型論壇，以實際行動粉碎斷交謠言。外交部呼籲各界警惕中國的經濟誘餌，台灣將持續深化兩國互惠合作，穩固這段長達半世紀的鐵桿邦誼。
惹到火影粉！川普把自己變成漩渦鳴人「2.4萬人抗議」 小野田：已透過外交管道反應
美國總統川普時常在社群媒體發布各種「迷因」圖文，近日他發布一部AI生成的一分鐘短片，內容再說不論到哪裡「大家都愛川普」，其中他竟把自己化身日本知名動漫《火影忍者》的主角漩渦鳴人，此舉惹怒了動漫迷，上網發起連署抗議，日本經濟安保大臣小野田紀美也對此做出回應。
大進補！曾文水庫蓄水量破億 南化蓄水率8天成長40％
受到低氣壓、西南風、滯留鋒面等影響，國內規模最大的曾文水庫集水區4日起持續降雨，截至12日晚，有效蓄水量再度突破1億立方米；而供應民生用水的南化水庫也不斷「進補」中，蓄水率8天成長40％。南水分署統計，曾文水庫集水區4日一早到12日下午累積降雨量超過420毫米，入流不斷，水位持續攀升，蓄水率從原本的
學校出包？畢業小物寫「早起的蟲兒有鳥吃」 校方揭真相：勉勵畢業生
最近是畢業季，許多學校會製作專屬的紀念小物送給畢業生，而宜蘭縣員山國中的紀念品上，印的竟是「早起的蟲兒有鳥吃」，讓人以為是印錯了，然而校方解釋，其實這是13年前一個誤會，意外留下的專屬金句。
SpaceX上市首日飆23%！美股全面收紅 台積電ADR上揚
即時中心／綜合報導Space X上市首日飆出23%好成績，加上美伊協議有所著落，美國股市週五（12日）上揚。道瓊工業指數上漲353點，漲幅0.7%，收在51,202點；標普500指數上漲37點，漲幅0.5%，收在7,431點；那史達克指數上漲79點，漲幅0.31%，收在25,888點。台積電ADR上漲2元、收在每股423美元，漲幅0.68%；輝達上漲0.32美元、收在205美元，漲幅0.16%。
高爾夫》摩洛哥國際賽，華生第二天追上坦卡莫普拉瑟
【羅開新聞中心Thomas LO綜合報導 圖／Asian Tour】美國名將Bubba Watson（布巴‧華生）六月十二日在摩洛哥Rabat（拉巴特）的Royal Golf Da
搶籃籗會擺攤出奧步！ 盜個資衝中籤率遭本尊抓包
為增加高雄籃籗會市集擺攤中籤率，曾姓男子前妻處取得他人個資並冒名登記。被害人自行報名時驚覺遭冒用而報警。台南地方法院依非法利用個人資料罪，判處曾男有期徒刑二個月，得易科罰金。 曾男為參與高雄市岡山區公所辦理的籃籗會市集擺攤資格抽籤，為謀求增加中籤機率，在2023年10月1日前某時，在台南市住處，自李
深夜巨響！桃園公寓凌晨驚傳氣爆 1人OHCA送醫搶救
即時中心／陳奕劭報導桃園市桃園區秀山路一處公寓今（13）日傳出氣爆意外，警消出動大量人車搶救，救2男2女，其中1名獨居老婦人OHCA，送醫搶救中。目前火勢已撲滅，起火原因有待調查。