才露透明內褲！林世偉受邀赴世新大學演講 學生讚：非常的精彩

曾經參選山地原住民立委、網紅林世偉，常被網友捕捉到在街上不顧異樣眼光舞動身軀，短裙飄揚露出招牌的大紅內褲。林世偉近日又PO出穿透視網狀內褲熱舞的影片，導致Threads帳號遭停權，引發話題。林世偉今（5日）受世新大學數媒系助理教授馬紹．阿紀邀請赴傳播學院演講 ，學生聆聽後表示：「演講非常的精彩。」

林世偉表示透過藝術創作、畫作裡面的動人故事，和課堂上的學生分享，每一位學生都專心聆聽。（圖／翻攝自林世偉IG）

林世偉今在社群發文，馬紹.阿紀 弟弟（前原住民族電視台第一任台長），安排我的演講是上午8點到10點在傳播學院 CB304教室，為了這一場演講，昨天就提前早北上台北市了，我一直維持一個好習慣，約會都準時或提早到，至今沒有爽約過。

林世偉受世新大學數媒系助理教授馬紹．阿紀邀請赴傳播學院演講 ，學生表示：「演講非常的精彩。」（圖／翻攝自林世偉IG）

林世偉接著PO出世新大學演講花絮照，表示透過藝術創作、畫作裡面的動人故事，和課堂上的學生分享，每一位學生都專心聆聽，沒有一位學生打瞌睡，表示演講非常的精彩。希望今天的分享，能夠讓他們在未來的人生中旅途中，帶來一點點的幫助。世新大學的學生，太棒啦！感謝弟弟 馬紹.阿紀的邀請。

