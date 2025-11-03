才預告退休！「最高法院」法官周盈文腦出血命危 情況緊急

台灣「最高法院」法官周盈文於3日下午在辦公室內突然昏倒，隨即被緊急送往台大醫院進行急救，初步了解，周法官疑似因高血壓引發腦出血，目前正在急診室等待手術。

高院女庭長楊絮雲（左）與同為高院庭長的夫婿周盈文（右）。（資料圖／中時新聞網趙雙傑攝）

據了解，周盈文法官是台灣大學法律系畢業，並於司法官訓練所第26期結業，曾任台灣高等法院行政庭長，現任最高法院刑事庭法官，預計於明年1月退休。然而，沒想到3日卻發生身體不是暈倒，周法官是在下午3時半被法官助理發現昏倒在辦公室地板上，當時他用過的便當盒仍放在桌上，推測病情可能是在午餐後發作。隨後，書記官長及庭長等人陪同下，立即通知救護車將他送往醫院。

廣告 廣告

周盈文與同為法官的妻子楊絮雲感情深厚，楊絮雲曾為最高法院法官，並在先前控訴「分案霸凌」事件時獲得周盈文的支持。楊絮雲已於去年退休，兩人的深厚情感引起外界關注。

延伸閱讀

影/新北女騎Ubike沿路搖晃 警攔查搜出喪屍菸彈

疑自強號撞到人！「嘉義=南靖」雙線不通 預計19:30恢復

影/新北三蘆地區公路猴橫行 警逮11飆仔扣10車