才預言習近平「出事時間」！命理師2度示警了

生活中心／楊佩怡報導

日本青森縣外海8日深夜發生規模7.5的強震，強烈的搖晃造成多處建築物受損，傷患陸續送醫，也讓鄰近地區陷入不安。對此，過去曾去成功預測俄烏局勢、緬甸8.2強震、和預言習近平出事時間的命理師高輔進，則在臉書發文再度拋出預言，提醒「乙年生」或「肖蛇」要特別注意。





才預言習近平「這時間」恐權力轉折！命理師再度示警「2類人」注意3件事

高輔進表示這次日本地震取得的卦象有「吞噬」、「麻繩自縛身」之意。（圖／郭鎧紋提供）

命理師高輔進9日在臉書發文表示，日本地震從易經演繹取卦得到「頤卦」，卦意「吞噬」，太極空間取卦得到「赤口」，卦意「麻繩自縛身」。高輔進示警，此次地震恐為全球變局的引信，主要聚焦在以下幾個面向。首先高輔進表示國際強權恐有吃相難看的可能，除了錢財、黃金、虛擬貨幣外，還有先進的產業，被搶取豪奪的嘴臉，恐讓人義憤填膺；南美洲需注意國際局勢的影響，以致貨幣大幅貶值的可能，或有重大交通意外，嚴重恐會有軍事摩擦衝突，或國際地位下降，得不到應有的尊重。

廣告 廣告

才預言習近平「這時間」恐權力轉折！命理師再度示警「2類人」注意3件事

高輔進分析出，股市恐相雲霄飛車一樣，投資市場風險高。（示意圖／民視新聞網資料照）

而高輔進也進一步指出，最直觀、最不想發生的事，例如股市的雲霄飛車刺激，虛擬貨幣的驚滔駭浪等，投資市場的新海景第一排的變化；抑或是，國際出現投資標的物的「新項目」，或流行的「新區塊」，以致金流開始「遷徙」到新的選項，只是最終恐都是到「寡頭」的口袋裡。

另外，高輔進提醒寒帶國家注意冬天雪水的變臉，熱帶國家小心雨水的無情，還要注意土元素的危機事件，例如道路、橋梁的崩塌，或斷落、低陷、掏空等情況。土、水元素危機特別注意，中東一帶、歐亞交接處，或印度，非洲埃及、利比亞，或是各區域的中央位置，發生機率略高其他區；則要注意憂鬱、情緒控管問題，鬱症、躁症小心造成社會哀號事件，尤其西南方的國家或城市，有耐不住性子的急躁，衝動行事的遺憾。

才預言習近平「這時間」恐權力轉折！命理師再度示警「2類人」注意3件事

高輔進提醒新舊年交替之際，恐有特殊疾病傳染。（示意圖／民視新聞網資料照）

最後，高輔進示警國際上「乙年生」或「肖蛇」的人，要特別注意職務、官位的變動，稍有年紀的還要注意身體健康問題，建議多注意保養；還有中南半島、南亞、俄烏的軍事衝突，注意恐有擴大的跡象，北方國家有介入的可能。新舊年交替之際，特殊病毒的傳染病，注意大流行；家畜類的動物，或海鮮相關的水產食物，注意暴斃、汙染、染病的可能。



《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：才預言習近平「這時間」恐權力轉折！命理師再度示警「2類人」注意3件事

更多民視新聞報導

日本規模8↑強震「機率翻百倍」！郭鎧紋曝對台影響率

部落客酸名店挺罷免「生意雪崩」！老闆怒發3圖打臉了

清潔員發善心送電鍋淪貪汙犯！檢遭嗆爆…律師說話了

