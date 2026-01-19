才驗尿陰性！黃明志被控持「冰毒+壯陽藥」 出庭後發聲反擊了

【緯來新聞網】馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯猝逝命案，又被大馬警方控訴持毒和吸毒，不過尿檢報告呈陰性，上月當庭無罪釋放。持毒案今（19日）開庭，檢警將原先的持毒指控修改為持有冰毒，對此他均不認罪，並在社群發文反擊：「這種邏輯…」，喊話接下來會加油努力。

黃明志捲入台灣網紅謝侑芯猝逝命案。（圖／翻攝自Namewee 黃明志臉書）

根據《中國報》報導，第1項控罪，黃明志原先被指在去年10月22日下午大約4時30分，在吉隆坡某酒店客房，持有5.12克疑為搖頭丸的毒品，改為持有1.57克冰毒（安非他命），假如被判刑，可被罰款10萬令吉（約77萬新台幣）以下，或監禁不超過5年，或兩者兼施。第2項追加控狀，指黃明志在去年10月22日下午大約4時30分，在吉隆坡某酒店一間客房內，持有0.78克的西地那非（威而鋼），一旦罪成可被罰款5萬令吉（約39萬新台幣）以下，或監禁5年以下，或兩者兼施。



黃明志的代表律師透露，目前已獲空方告知，黃明志的尿液檢驗報告結果呈現陰性，因此吸毒相關指控未來極有可能被撤回。而黃明志在開庭後不久，隨即在社群平台發文，寫下：「har？壯陽藥裡含有『冰毒』成分，這種邏輯就好像…止瀉藥裡含有瀉藥，安眠藥裡含有咖啡因，解酒藥裡含有酒精，​美白液裡含有助曬劑」，無法理解還有人相信，重點是他的尿液檢驗裡面2樣都沒有，同時也感謝各界關心，今天只是開庭起訴，還沒有開始打官司，喊話：「接下來我們會加油的！努力」。



回顧整起案件，謝侑芯去年10月在馬來西亞某飯店驟逝，當天黃明志也在場，身上被搜出不明藥丸，初步尿檢對於4種毒品成分呈陽性反應，被依吸毒和持毒起訴。律師主張黃明志的最新驗尿報告是陰性，法官最後裁定無罪釋放，並退還保釋金，至於「持有毒品」的控罪則尚未結案。



★ 珍惜生命、請拒絕毒品誘惑，《緯來新聞網》提醒您遠離毒品 ★

