才高調示愛陳曉！女星突官宣戀情 「小12歲鮮肉」1招追愛成功

34歲中國女星趙櫻子曾演出《因為愛情有多美》系列及《神鵰俠侶》等戲劇打開知名度，近來轉戰直播帶貨，但個人行為也引發不少爭議，近日，掀起關注的是，趙櫻子無預警在直播中官宣戀情，證實小12歲男友靠一招追愛成功。

趙櫻子今（11日）在直播中談到戀情，透露跟小一輪圈外人交往中，還首度讓男方在直播中露臉，趙櫻子表示男方完全不嫌棄年齡差距，「就是一頓追我，給我買買買買」，包括貂皮大衣等高價禮物都照送不誤。

不過網友對於趙櫻子官宣戀情的說法抱持懷疑態度，「你這是在演連續劇，每天一個新劇情」、「我現在懷疑他每天胡說八道」，事實上，趙櫻子過去多次以感情話題炒作，有次更聲稱懷孕了，還拉親弟的手撫摸肚子，要求大家猜生父，後續又示愛男星陳曉，強調在演藝圈發展12年，唯有陳曉讓他心動。

趙櫻子表示跟小12歲圈外人交往。（圖／翻攝自微博）

