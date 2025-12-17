才鬆口楊宗緯疑生子內幕！白冰冰極樂台灣行被拍 「超狂行程」曝光

記者蔡維歆／台北報導

47歲的楊宗緯近來把演藝事業重心放在中國，如今週刊報導聲稱楊宗緯身邊有名3、4歲大的男孩，除了與他互動充滿童趣，輪廓也彼此激似，甚至曾聽過小朋友叫他「阿爸！」。對此跟楊宗緯私交甚篤的白冰冰則驚訝表示太勁爆了，有機會會好好問問楊宗緯。而近來白冰冰帶著子弟兵和演員蔡聖偉及曾玉葉、林龍誠夫婦等一班好友遊苗栗，並在自己的Youtube頻道《誠懇逗陣》與大家分享一日遊的行程，第一站是苗栗一日遊必去的景點，目前正在試營運的明德水庫水陸空遊憩區，白冰冰一行人首先搭遊湖船開啟山水之旅，這也是電影《魯冰花》的取景地，登上海棠島後，喝著擂茶，欣賞客家擂茶舞蹈，別有一番風味。喜歡刺激的朋友也可以體驗高空滑索和高空自行車。

另外也有水上活動，白冰冰玩了水上自行車，還跟大夥連成一線比愛心拍照，白冰冰上岸後直呼：「好好玩！」她也提醒大家，想去玩記得上官網訂票第2站來到入園免門票的竹南啤酒廠，是台灣最大的啤酒廠，將工廠公園化，不但有啤酒發酵的彩繪裝置藝術，還有老煙囪改造而成18天生啤酒裝置藝術，並可以參觀啤酒文物館，還能逛商品展售區，白冰冰邊逛邊買，滿載而歸。

白冰冰(左五)與胡子萱(右起)、陳思瑋、台一線阿玟、蔡亞露、蔡聖偉及親友們在明德水庫騎水上摩托車比愛心。（圖／民視提供）

第3站來到位於苗栗大湖的巧克力雲莊，為了讓巧克力品質進一步得到保證，還遠赴厄瓜多，契作了300米公頃的頂級可可園，並提供住宿、美食、巧克力體驗的特色旅程，白冰冰、蔡亞露、胡子萱整個少女心大噴發，品嚐著巧克力和草莓製成的甜點，還去參觀了無毒草莓園、有機水蜜桃園和住宿環境，開心到蔡亞露在莊園熱舞、胡子萱秀跆拳道，3人還在鎮園之寶象腿樹前搞笑拍照，並決定下次要來規畫2天1夜的行程。



白冰冰也帶大家到享沐時光莊園度假酒店，泡湯消除疲勞，不過她笑說：「這裡的房間有電動麻將桌，我上次來的時候，一晚沒睡，也沒去泡湯，大家都到我的房間打牌。」這次她帶著蔡亞露、胡子萱享受個人湯屋裡的碳酸溫泉，好好放鬆。最後不能忘了買點伴手禮，白冰冰等人來到創立於1982年的三義世奇餅店，參觀木頭餅的製作過程，又吃又買，滿載而歸。

