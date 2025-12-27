才鬆口見習近平時機！鄭麗文再批賴清德1事 怒嗆「恐等不到2028大選」

​針對國民黨立委翁曉玲等人「赴中領旨」的爭議，行政院院會今（26日）將通過《兩岸人民關係條例》修法，對包含立委在內的民選公職人員進行納管，違法法赴中者可處200萬元以上、1000萬元以下罰鍰，建立審查許可制；國民黨主席鄭麗文砲轟，賴政府此舉是利用國安理由侵犯人權自由。

鄭麗文在《POP大國民》節目中鬆口「鄭習會」行程安排，喊話希望在明（2026）年上半年訪中並與中國國家主席習近平見面，掀起熱烈討論。

而在節目中，鄭麗文也多次砲轟總統賴清「升高兩岸對立」。鄭麗文指出，大罷免期間就把「不一定等得到2028年的選舉」掛在嘴邊，就是怕賴清德為了鞏固自身權利而「沒收大選」；鄭麗文痛批，賴清德現在的言行舉止，跟南韓前總統尹錫悅要搞戒嚴、沒收韓國選舉的理由一模一樣。

「所以我才說我們真的等得到2028年和平的正常選舉嗎？」鄭麗文直言，就像當年沒人想到319槍擊案一樣，賴清德為了自己的統治危機會有什麼動作，沒有人猜得到。鄭麗文大膽預測，屆時賴清德也會出現「2顆子彈」擾亂社會運作。

至於行政院研擬的《兩岸人民關係條例》修法、立委赴中納管政策，鄭麗文質疑，如果立委赴中有傷害中華民國主權的疑慮，那麼主張台獨的言論也該以同樣的標準全數封鎖，批評賴清德「帶頭犯法」。

