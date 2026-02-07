才點名李雅英亂捐錢！郁方再槓兒福聯盟：離開我的FB

郁方長年關注「剴剴」案。（圖／東森新聞）





韓籍啦啦隊女神李雅英近日在生日前夕宣布捐出29萬給兒福聯盟，不過兒福聯盟去年涉及「剴剴」案而飽受爭議，讓長期關注此案的女星郁方氣炸怒轟，事後李雅英經紀公司發表聲明致歉，郁方也回應「台灣愛你」才讓整起事件落幕，如今兒福聯盟也公布財務澄清，甚至到郁方臉書留言，再度讓她不滿狠批：「離開我的FB。」

李雅英捐款給兒福聯盟的貼文曝光後，引來郁方不滿怒轟「不要亂花錢」，接著李雅英經紀公司發表長文致歉，承諾未來將嚴格審視捐款單位，事後郁方也肯定其善心，並貼出「公益組織收入與支出比例」，其中兒福聯盟年收8億，支出比例僅48%，相較於其他公益組織，是全部最低的。

郁芳冷淡回應兒福聯盟。（圖／翻攝自郁方臉書）

對此，兒福聯盟也回應郁方貼文，感謝她對於剴剴案及兒童保護工作的關注，並指出郁方引用的資料為2019年之前的數據，「而這五年間，兒福聯盟已進行了大幅度的服務轉型與財務調整」，強調從預計支出將達到6.69億元，收支比已提升至146%，將資源全力用於社會需求。不過郁方卻不買單，僅冷淡回應：「離開我的FB。」引來大批網友按讚。



