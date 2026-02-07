才點名李雅英29萬亂捐！郁方親上火線再開嗆兒福聯盟：離開我的FB

記者蔡維歆／台北報導

啦啦隊女神李雅英生日前捐款29萬元做善事，卻因捐款給有爭議的兒福聯盟引發網友不滿遭藝人郁方點名「不要亂捐錢」。6日兒福聯盟主動回應爭議，強調「給孩子最好的照顧」。也在郁方粉專留言，澄清近5年間，內部已進行大幅度的服務轉型與財務調整，收支比從2019年的46%的提升至2024年的146%，也服務更多孩子。然而，郁方不願聽兒福聯盟解釋，直接回覆：「離開我的FB。」

郁方要求兒福聯盟離開她的臉書。(圖/翻攝自臉書）

郁方上月現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。昨郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。事後李雅英經紀公司也發聲明道歉。郁方則回應：「我肯定雅英的善心，也謝謝經紀公司能夠明白我們的用心，祝福雅英，生日快樂，你超棒的啦！台灣愛你！」

廣告 廣告

對此兒福聯盟在郁方粉專留言，澄清近5年間，內部已進行大幅度的服務轉型與財務調整，收支比從2019年的46%的提升至2024年的146%，也服務更多孩子。結果郁方直接開嗆回覆：「離開我的FB。」有網友要求郁方下次指責人前，不要傷及無辜。郁方也回應：「我一直罵的都是兒福啊」，否認斥責李雅英。今7日上午郁方則轉發拒捐兒福聯盟、要求解散等相關貼文再度表態。

更多三立新聞網報導

赴中國心肝移植續命！44歲TANK答謝祖國「嗨曝慶生照」：奔赴更多美好

陳漢典、Lulu節目爆衝突！男星崩潰「出手打曾莞婷」 驚人畫面流出

遭哥哥好友「性侵長達1年」！正妹大胃王哭揭事發內幕：戳著我的痛處

李千娜稱沒那麼恐怖挨轟！前警察揭「林宅血案內幕」痛批：你在講什麼

