才點頭嫁禾浩辰！吳品潔拋售稀有款名錶 粗估行情約3000萬

男星禾浩辰於2023年8月認愛吳品潔，去年12月25日禾浩辰突然在社群宣布求婚成功吳品潔的好消息，更甜蜜分享求婚的過程，讓外界又驚又喜。不過，近日吳品潔卻在清家中千萬元名錶，引發討論。

禾浩辰於2023年8月認愛吳品潔。（圖／翻攝自禾浩辰IG）

根據《鏡週刊》報導，在禾浩辰分享求婚成功前，吳品潔曾在社群分享出售家中名錶的動態，文中她寫著：「年末家中正在整理，所以看看有沒有尋找很久的朋友。」據悉，她手上那只為已停產的勞力士綠金迪，市價落在新台幣近300萬元左右。

接下來另一組，吳品潔則特別標記，「經典、稀有、排隊都買不太到且停產。」從她分享的照片可知一只是方鑽款的愛彼錶（Audemars Piguet）在國際二手市場上，價格高達新台幣1600萬元，其他兩只則是百達翡麗（Patek Philippe）金鷹系列，行情粗估也要破千萬元，若以上名錶全成功出清，總價值約3000萬元，相當驚人，而她本人強調，「沒有被盜帳號。」但在禾浩辰求婚消息公布後，吳品潔出清的動態也默默下架。





