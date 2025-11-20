才一個月又出事！台62線「碎石陣」再現 汽車專家也受害

台62線快速道路上月才因伸縮縫破損，造成25輛車爆胎，昨（19）日再傳行車事故意外，由於南下七堵出口附近，因橋面接縫破損、碎石未清理，導致多輛汽車爆胎，連知名汽車媒體人葉明德也受害，此事件連立委林沛祥都在臉書發文，要求公路局說明事故原因，並要求提升施工品質，避免類似事件重演。

台62線快速道路接連發生交通意外，立委林沛祥也在臉書發文要求公路局說明原因，避免類似事件再發生。（圖／立委林沛祥提供）

據了解，上月7日上午7時許，基隆市七堵區台62線4.5K處，因道路伸縮縫鋼角損壞翹起，造成25部自小客車輪胎受損、無法行駛，所幸未造成任何人受傷。但昨日上午，知名汽車媒體人葉明德行經台62快速道路南下方向時，在快到七堵交流道處竟又發生相同狀況。

葉明德在臉書發文指出，當時橋面接縫疑因施工不當嚴重破損，路面上布滿大大小小的碎石塊，造成他的車輛爆胎，現場還有多輛車同樣爆胎，他提醒路過民眾務必注意安全，並通報相關單位。有網友留言直言「車輛高速壓過石頭會跟砲彈一樣」，呼籲用路人小心。

台62線快速道路接連發生交通意外，知名汽車專家也受害，轎車行駛該路段發生爆胎情形。（圖／翻攝畫面）

立委林沛祥也相當關心此事，在臉書發文表示，台62快速道路多車爆胎狀況，與前陣子伸縮縫破損相似，他已經要求公路局針對事故原因，提出完整說法。林沛祥也強調，雖然這次沒有人傷亡，但沒有傷亡不是理由，未來他將持續緊盯改善狀況，也會要求公路局務必提升施工品質，不要再讓類似的事故重複上演。

公路局基隆段獲報後已派員進場交管與維修，預計20日早上可以完成修復。該單位表示，雖然現場還能通行，但在維修未完全完成之前，建議用路人若可以先行繞道，避免風險，尤其夜間視線不佳，更容易造成意外。

